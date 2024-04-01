Selçuk Geçer'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 'Emekli Maaşları 20 Bin TL Olacak'

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, emeklileri sevindirecek bir açıklama yaparak maaşlara ilişkin büyük bir sürprizi duyurdu. Geçer'in açıklamaları, milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı ve gündeme bomba gibi düştü.

Geçer, Ocak ayında gerçekleştirilen yüzde 49,25 oranındaki zamın ardından emekli maaşlarına yeni bir düzenleme yapılacağını belirtti. Bu düzenlemeyle birlikte emekli maaşlarının en az 20 bin TL olacağını müjdeledi.

Özellikle seçim öncesi emeklilerin tepkilerinin dile getirildiği bir dönemde yapılan bu açıklama, emekliler arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Geçer, emeklilere yapılan ödemelerin asgari düzeyde olması durumuna da dikkat çekerek, gerçek yaşam maliyetlerinin karşılanabilmesi için maaşların daha yüksek olması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayını işaret ettiği seyyanen zam konusuna da değinen Geçer, bu zammın yeterli olmadığını ve emeklilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Geçer'in açıklamaları, emekliler arasında umut ve heyecan yarattı. Emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve maaşların daha adil bir düzeye getirilmesi talepleri, toplumun geniş kesimlerinden destek görüyor.