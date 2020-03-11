FİNAL MAÇLARI

ISPARTA’DA BAŞLIYOR

11 Mart 2020 Çarşamba: 12:00 VAKIFBANK - FENERBAHÇE

12 Mart 2020 Perşembe: 12:00 FENERBAHÇE - OSB TEKNİK KOLEJİ GENÇLİK

13 Mart 2020 Cuma: 11:00 FENERBAHÇE – İZMİRSPOR

VOLEYBOL HEYECANI BAŞLIYOR

https://www.youtube.com/TurkiyeVoleybolFederasyonuTVF

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Voleybol İl Temsilcisi Akçil; “İlimiz bugünden itibaren başlayacak ve üç gün sürecek çok önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapacaktır.Bu doğrultuda; Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2. Lig Kadınlar Final Etabı, 11-12-13 Mart 2020 tarihlerinde 6 Mart Spor Salonu’nda oynanacak.Buna göre;Maçları yapılacak olup, final etabı karşılaşmaları, TVF’nin resmi YouTube kanalından yayınlanacaktır” dedi.İlimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları 6 Mart Spor Salonunda saat 12.00'da Vakıfbank - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlıyor.