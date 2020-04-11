Son dakika haberi: Bakan Koca son durumu paylaştı!
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı. Bugünkü vefat sayısı 95 olurken, toplam ölüm sayısı 1101'e ulaştı.
son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 33 bin 179 test yapıldığını, bunların 5 bin 138'inin pozitif çıktığını duyurdu. Bugün 95 vatandaşımız koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybederken toplam can kaybımız ise bin 101'e yükseldi.
24 SAATTE 542 KİŞİ İYİLEŞTİ
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün 542 hastanın iyileştiğini duyururken toplamda iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 965'e geldi.
BUGÜNE KADAR 340 BİN 380 ADET TEST YAPILDI
Türkiye'de toplamda bugüne kadar 340 bin 380 test yapılırken toplam vaka sayısı ise 52 bin 167'ye çıktı.
BAKAN KOCA: '' ASIL BAŞARI VİRÜSTEN KORUNABİLMEKTE'
Bakan Fahrettin Koca: ''Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.''