Isparta'da Blue Point Cinsi Kedi Kayboldu!

Blue Point Cinsi Kedi Kayboldu! Işıkkent Mahallesi'nde Aranıyor

Dün, Işıkkent Mahallesi'nde yaşayan bir aile, sevdikleri blue point cinsi kedisinin kaybolduğunu bildirdi. Kaybolan kedinin sol ön patisi çift tırnaklı.

Kedi sahipleri, kaybolduğu günden beri kedinin izini süremediklerini ve endişe içinde olduklarını belirtiyorlar. Blue point cinsi kedilerin özellikleri arasında zeki ve duygusal olmaları bulunuyor, bu nedenle kedinin bulunması aile için oldukça önemli.

Eğer kaybolan kediye dair herhangi bir bilgiye sahipseniz veya kedinin nerede olduğunu düşünüyorsanız, lütfen aşağıdaki iletişim numarasından kedi sahipleriyle iletişime geçin:

İletişim Bilgileri:

Telefon: 0543 932 05 32

Kedi sahipleri, kayıp kedinin bir an önce bulunması için her türlü yardıma açık olduklarını ifade ediyorlar. Kayıp kediye dair herhangi bir bilgiye sahip olanların acilen iletişime geçmeleri önemle rica olunur.