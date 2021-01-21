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“Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı” Başladı

“Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı” Başladı
ISPARTA
G.Tarihi: 20.01.2021 21:33
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Isparta Düğün Salonları
“Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı” Başladı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinesinde Mehmet Akif Ersoy üniversitesi (MAKÜ) ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) işbirliği ile 2 gün sürecek olan ‘Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı’ Burdur’da başladı. Çalıştaya Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Milletvekili Recep Özel, Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurçi, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri, federasyon temsilcileri, spor turizmi sektör temsilcileri, STK'lar ve bilim adamları katıldı.
Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın spor turizmi ve uluslararası organizasyonlarla ilgili faaliyetleri, Göller Bölgesi spor turizm potansiyeli ve altyapısı, Isparta ve Burdur illerinde spor turizmi amaçlı yapılabilecek organizasyonlar ve sektörün genel durumu ve spor turizminde sektörden örnekler konularını içeren paneller gerçekleştiriliyor. Çalıştayda oluşturulan; futbol, doğa sporları ve diğer sporlar konu başlıklarındaki 3 çalışma grubunda Isparta ve Burdur’un spor turizmi sektörüyle ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve sektör temsilcileri görüş alış verişinde bulunuyor.
Çalıştayda bir konuşmaya yapan Vali Seymenoğlu, çalıştay sonucunda taşın altına hep beraber el koyulmasının gerektiğini söyleyerek çalıştay sonuçlarının takipçisi olacağını vurguladı. Vali Seymenoğlu, “Eminim ki bu çalıştayın sonunda çok güzel çıktılar olacak. Bu çıktıların da bu alanda takipçisi olacağız. Hiç kimse bürokrasiden yakınmasın. Bürokratlar engel çıkartıyor demesin. Ne istediğimizi biliyorsak, takip ediyorsak, taşın altına hep beraber el koyuyorsak sonuca ulaşırız. Yardımcı olmayan, destek olmayan kamu kuruluşlarımız varsa o zaman her iki ilin valisi olarak biz emrinizdeyiz. Aksi takdirde yıllar da geçse biz bu çalıştayları yapmaya devam ederiz. Bölgemizde turistik anlamda tesisler var. Yerli yatırımlar da var. Onların rakibi olmamak kaydı ile bunu yapacağız” diyerek iki taraf içinde dengeli hareket edeceklerinin altını çizdi.

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