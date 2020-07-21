ISPARTA'DA LEZZET GARANTİLİ ÇITIR ÇITIR TATLILAR TATLICI ALİ'DE



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Tatlı ve sokak lezzeti deyince tulumba tatlısının çıtırtısı kulağımıza çalınıyor.Isparta'da tam merkezde bulunan Tatlıcı Ali'nin yaptığı çıtır tatlı lezzetleri tezgahlarda yerini aldı.Tatlıcı Ali, tatlıların lezzetli ve ekonomik olduğunu belirterek, “Bir davete katılanlar ya da bayramlarda eve gidenler mutlaka yanlarında tatlı götürüyor. Hem lezzetli ve hem de ekonomik olduğu için fazla ilgi görüyor. Özellikle bayramlarda ve kandillerde daha fazla satılıyor” dedi.Halka tatlı (müşebbek), yufka sarma, şam tatlısı, çekme tatlısı, lokma, tulumba ve baklava çeşitleriyle Tatlıcı Ali Pirimehmet mahallesi Bilgiç lokantası karşısında sizlere hizmet veriyor.