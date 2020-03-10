TED Isparta Koleji Lisesi “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nü kutladı

TED Isparta Koleji olarak Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kadına verdiği değeri ve önemi prensip edinen kurumumuz, okulumuz Felsefe Öğretmeni Büşra Bayram ve PDR Uzmanımız Dilara Kılıç rehberliğinde çeşitli etkinlikler düzenledi.Etkinlikte Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Nil Didem Şimşek ve "Atatürk'ün Işığında Türk Kadınları" kitabının yazarı Onur Uzer Kadınlar gününün önemine ve kadın olmanın önemine vurgu yapan konuşmalar yaptılar.Müzik öğretmenimiz Fatma Culfa tarafından hazırlanan öğrencilerimiz de "Ünzile" ve "Eklemeli Koca Konak" şarkıları ile koro gösterisi sundular.Etkinlikte öğrencilerimiz, Atatürk'ün ışığında ilerleyen 5 Türk kadınının Atatürk ile olan anılarından oluşan bir tiyatro oyunu sahnelediler.