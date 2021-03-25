ITSO’dan İş Dünyasına Çağrı Sanayi ve Ticaret Müzesi Kurulacak

Sayın Üyemiz;

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Belediyesi işbirliğinde Etnografya Müzesi’nde kuracağı ticaret ve sanayi müzesi için üyelerinden destek bekliyor. Isparta’nın iş hayatında kullandığı tarihi değere sahip makine-ekipman, eşya, evrak ve belgeler müzede sergilenecek, hediye edenlerin ismi yazılacak.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye ile işbirliğinde Etnografya Müzesi’nde 350 m2 kapalı alanda kuracağı Sanayi ve Ticaret Müzesi için üyelerine çağrıda bulundu. Ticaret Müzesi’nde Isparta’nın ekonomik hayatına ilişkin önemli eserler sergilenecek. ITSO’dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:Isparta Ticaret ve Sanayi Odamız, 1867’ye dayanan kuruluşu itibariyle ilimizin köklü ticari geçmişinin aynasıdır. Ticari geçmişi, kültürü ve gelenekleri ile Türkiye’nin ender şehirlerinden birisi olan Isparta’da gelecek nesillere ışık tutacak bir çalışma içerisindeyiz.İlimizin köklü ticari geçmişinde siz değerli iş insanlarının da rolü çok büyüktür. Isparta’nın iktisadi hayatına olan katkılarınıza minnettarız. Odamızın Gökçay Etnografya Müzesi içerisinde oluşturacağı Ticaret Müzesi için yapacağınız katkılar ilimiz için güzel bir eserin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.İş yaşantınızda kullandığınız makine-ekipman, alet ve araçlar ile ticari belgelerin müzede sergilenip, adınızın ve eserlerinizin gelecek nesillere taşınması noktasında desteklerinizi bekler, ailenizle birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz.Isparta Ticaret ve Sanayi OdasıYönetim KuruluİRTİBAT TELEFONU0246 232 94 96