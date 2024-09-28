Isparta'da Kaçak Silah Operasyonu: 30 Tabanca Ele Geçirildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Şarkikaraağaç ilçesinde gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, yasa dışı silah ticaretine yönelik önemli bir başarı elde edildi. 26 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada 30 adet tabanca ve 30 adet şarjör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet suçu kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adli işlemleri devam etmektedir.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması için tüm birimleriyle, gece gündüz demeden sokaklarda, uygulama noktalarında, eğlence mekanlarında ve eğitim kurumlarının çevresinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.