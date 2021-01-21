“ISPARTA TURİZM TANITIM PAYDAŞLARI ORTAK AKIL TOPLANTISI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ…

Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından, Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un başlatmış olduğu “İller ve Destinasyonları Tanıtım Çalışması” organizasyonu çerçevesinde, Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve ekibi ile beraber İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz koordinesinde Müdürlüğümüz Konferans Salonunda “Isparta Turizm Tanıtım Paydaşları Ortak Akıl Toplantısı” gerçekleştirildi.Toplantıya Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan TÜRKMEN, TGA İş Geliştirme Müdürü Şebnem TUNA, TGA Tanıtım Uzmanı Bilge ÖZATA ile Vali Yardımcısı Dr. Hakan KUBALI, Başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali GÖÇER, Kaymakam ve Yerel Yönetim Yetkilileri, Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri, Dernekler katılım sağladı.Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Erkan TÜRKMEN Ajansın yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Paydaşlardan beklentilerini iletti. TGA İş Geliştirme Müdürü Şebnem TUNA ilin turizm ürünlerinin üzerine değerlendirmede bulundu. Bakanlığımızın yeni oluşturulan dijital platformu GoTurkiye hakkında bilgi verdi.Toplantıda Isparta, tüm coğrafyasında var olan turizm potansiyelini harekete geçirmek için turizmde 12 ay sürdürülebilir bir model olarak doğal güzellikleri, gülü, lavantası ve eşsiz tarihi dokusuyla turizm Isparta’nın yeni kalkınma modeli olma yolunda hedefine doğru hızla ilerlemektedir. Hedef, Isparta’nın tüm coğrafyasında var olan turizm potansiyelini harekete geçirmek ve 12 ay sürdürebilir turizm oluşturmaktır. Ayrıca ilin tanıtımını kolektif olarak gerçekleştirebilmek için turizm platformunun oluşturulması ve özellikle hazırlanmış olan "turizm tanıtım ve pazarlama merkezi" üzerinde durdu. şehrimizin turizm potansiyeli ve bu potansiyeli daha da arttırmak adına yapılacak projeler üzerinde istişarelerde bulunuldu.