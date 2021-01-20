İkinci kademeye geçiliyor! Kısıtlamalar kalkacak mı? Son dakika gelişmesi!

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi başarılı bir şekilde hız kesmeden devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının 30 binden 5 binlere gerilemesi ve hasta sayısının binin altında seyretmesiyle tedbirlerde gevşeme gündeme geldi. İşte detaylar...



ürkiye'de milyonlarca kişinin merakla bekldeği koronavirüs tedbirleri kapsamındaki ksıtlamalarla ilgili son dakika açıklaması geldi.



Uzmanlara göre, kademeli esnemeye geçilebilmesi için 5 binlerde seyreden günlük vaka sayısının binin altına düşmesi ve aşılamada ikinci kademeye geçilmesi gerekiyor.



İŞTE OLASILIKLAR

Normalleşme süreci, daha önce olduğu gibi yine adım adım ilerleyecek. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili düzenlemeler ilk adım olacak. Buna göre, öncelikle hafta içi 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 23.00'e çekilebileceği konuşuluyor. Hafta sonu, 56 saat süren kısıtlamaların, gündüz için kaldırılması da gündemde.



LOKANTALAR MÜŞTERİ KABUL ETMEYE BAŞLAYABİLİR

Lokantalar ve kafelerin de belli kurallarla yeniden müşteri kabul etmeye başlayabileceği konuşuluyor. Buralara da HES koduyla düzenleme yapılacağı öne sürülüyor.

Vaka sayısının düşmesiyle, hastanelerin de yükü azalmaya başladı. Yoğunluk nedeniyle daha önce ertelenmek zorunda kalan ameliyatların ve tedavilerin de kısa süre içinde yeniden başlaması bekleniyor.



HAZİRAN AYINDAN SONRA RAHATLARIZ

Kısıtlamalar gevşese de, uzmanlar rehavete kapılma konusunda şimdiden uyarıyor.



Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, aşılamanın uygun bir şekilde devam etmesi durumunda bu yılın haziran ayından sonra rahatlanacağını söyledi. Taşova, bunun maskelerin atılacağı, kapalı ortamlarda bulunulacağı anlamına gelmediğini, 2022'de muhtemelen daha da rahat olunacağını kaydetti.



EVDE AŞILAMA BAŞLADI

Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Uygulama Ekibi, ilk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven‘i evinde aşıladı. Daha sonra 91 yaşındaki Zeliha Tura ve 97 yaşındaki Mehmet Buyraz’a aşıları yine evlerinde uygulandı. Ekiplerin evlerine gelerek aşı yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

Bu yaş grubuna aşılar sağlık ekiplerince evlerinde yapılıyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önce kişilerin sağlık kontrolünü yapan ekip, devamında aşı olan kişiyi en az yarım saat gözetim altında tutuyor.

90 yaş ve üzeri aşılama kapsamında Ankara’da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor. Son 6 ayda Covid-19 geçirenlere aşı uygulanmıyor.

Ülke genelinde bu yaş grubuna aşılama çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Aşılama, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun oluşturduğu takvim doğrultusunda devam edecek.





