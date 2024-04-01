Isparta İl Genel Meclisi Merkez Üyeleri Belli Oldu

Seçim Sonuçlarına Göre Oluşan Meclis Üyeleri

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre, Isparta İl Genel Meclisi'nin merkez üyeleri belirlendi. Meclis, 2 partiden oluşan 7 üyeden oluşuyor. İşte mecliste yer alan isimler:

AK PARTİ:

Muammer Çolak Mehmet Ali Ertuğrul Huriye Kutlu Salih Atilla Konur Talha Güler

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP):