ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Isparta ve ilçelerindeki belediye başkanı adaylarının kazananları şu şekildedir:
- Isparta Merkez: Ak Parti'nin Belediye başkanı adayı Şükrü Başdeğirmen oldu.
- Sav Kasabası: MHP'nin Belediye başkanı adayı Mustafa Avşar seçimi kazandı.
- Yalvaç: İYİ Parti'nin Adayı Mustafa Kodal belediye başkanlığına seçildi.
- Eğirdir: AK Parti'nin Adayı Mustafa Özer, belediye başkanı seçildi.
- Keçiborlu: Keçiborlu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Murat Parlak
- Sarıidris: AK Parti'nin Adayı Osman Özdemir, belediye başkanlığına seçilen isim oldu.
- Güneykent: MHP'nin Adayı İsmail Hakkı Türen, belediye başkanı olarak seçildi.
- Senirkent: MHP'nin belediye başkanı adayı Hüseyin Baykal seçimi kazandı.
- Gönen: CHP'nin Belediye Başkanı Adayı Osman Kesmen seçimi kazanan isim oldu.
- Yenişarbademli: AK Parti'nin Adayı Mehmet Özata, belediye başkanlığına seçildi.
- Sütçüler: AK Parti'nin Adayı İsmail Yurdabak, belediye başkanı olarak seçildi.
- Şarkikaraağaç: AK Parti'nin Adayı Ali Göçer, belediye başkanlığına seçilen isim oldu.
- Uluborlu: AK Parti'nin Adayı Ahmet Oğuz Bakır, belediye başkanı olarak seçildi.
- Aksu: Aksu’da AK Parti Belediye Başkan Adayı Veli Kahraman.
- Atabey: AK Parti Belediye Başkan Adayı Serdar Pehlivan.
- Çiçekpınar:Çiçekpınar'da AK Parti Belediye Başkanı Adayı Metin Akbulut.
- Çarıksaray:Çarıksaray'da AK Parti Belediye Başkanı Adayı Özcan Turhan.
- Gelendost: İYİ Parti'nin adayı Mustafa Özmen.