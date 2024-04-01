ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Isparta ve ilçelerindeki belediye başkanı adaylarının kazananları şu şekildedir:

Isparta Merkez : Ak Parti'nin Belediye başkanı adayı Şükrü Başdeğirmen oldu.

: Ak Parti'nin Belediye başkanı adayı Şükrü Başdeğirmen oldu. Sav Kasabası : MHP'nin Belediye başkanı adayı Mustafa Avşar seçimi kazandı.

: MHP'nin Belediye başkanı adayı Mustafa Avşar seçimi kazandı. Yalvaç : İYİ Parti'nin Adayı Mustafa Kodal belediye başkanlığına seçildi.

: İYİ Parti'nin Adayı Mustafa Kodal belediye başkanlığına seçildi. Eğirdir : AK Parti'nin Adayı Mustafa Özer, belediye başkanı seçildi.

: AK Parti'nin Adayı Mustafa Özer, belediye başkanı seçildi. Keçiborlu: Keçiborlu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Murat Parlak

Keçiborlu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Murat Parlak Sarıidris : AK Parti'nin Adayı Osman Özdemir, belediye başkanlığına seçilen isim oldu.

: AK Parti'nin Adayı Osman Özdemir, belediye başkanlığına seçilen isim oldu. Güneykent : MHP'nin Adayı İsmail Hakkı Türen, belediye başkanı olarak seçildi.

: MHP'nin Adayı İsmail Hakkı Türen, belediye başkanı olarak seçildi. Senirkent : MHP'nin belediye başkanı adayı Hüseyin Baykal seçimi kazandı.

: MHP'nin belediye başkanı adayı Hüseyin Baykal seçimi kazandı. Gönen : CHP'nin Belediye Başkanı Adayı Osman Kesmen seçimi kazanan isim oldu.

: CHP'nin Belediye Başkanı Adayı Osman Kesmen seçimi kazanan isim oldu. Yenişarbademli : AK Parti'nin Adayı Mehmet Özata, belediye başkanlığına seçildi.

: AK Parti'nin Adayı Mehmet Özata, belediye başkanlığına seçildi. Sütçüler : AK Parti'nin Adayı İsmail Yurdabak, belediye başkanı olarak seçildi.

: AK Parti'nin Adayı İsmail Yurdabak, belediye başkanı olarak seçildi. Şarkikaraağaç : AK Parti'nin Adayı Ali Göçer, belediye başkanlığına seçilen isim oldu.

: AK Parti'nin Adayı Ali Göçer, belediye başkanlığına seçilen isim oldu. Uluborlu : AK Parti'nin Adayı Ahmet Oğuz Bakır, belediye başkanı olarak seçildi.

: AK Parti'nin Adayı Ahmet Oğuz Bakır, belediye başkanı olarak seçildi. Aksu: Aksu’da AK Parti Belediye Başkan Adayı Veli Kahraman.

Aksu’da AK Parti Belediye Başkan Adayı Veli Kahraman. Atabey: AK Parti Belediye Başkan Adayı Serdar Pehlivan.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Serdar Pehlivan. Çiçekpınar: Çiçekpınar'da AK Parti Belediye Başkanı Adayı Metin Akbulut.

Çiçekpınar'da AK Parti Belediye Başkanı Adayı Metin Akbulut. Çarıksaray: Çarıksaray'da AK Parti Belediye Başkanı Adayı Özcan Turhan.

Çarıksaray'da AK Parti Belediye Başkanı Adayı Özcan Turhan. Gelendost: İYİ Parti'nin adayı Mustafa Özmen.