ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI ANLIK

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Isparta ilçelerindeki belediye başkanı adaylarının kazananları şu şekildedir:

Isparta Merkez : Ak Parti'nin Belediye başkanı adayı Şükrü Başdeğirmen oldu.

: Ak Parti'nin Belediye başkanı adayı Şükrü Başdeğirmen oldu. Sav Kasabası : MHP'nin Belediye başkanı adayı Mustafa Avşar seçimi kazandı.

: MHP'nin Belediye başkanı adayı Mustafa Avşar seçimi kazandı. Yalvaç : İYİ Parti'nin Adayı Mustafa Kodal belediye başkanlığına seçildi.

: İYİ Parti'nin Adayı Mustafa Kodal belediye başkanlığına seçildi. Eğirdir : AK Parti'nin Adayı Mustafa Özer, belediye başkanı seçildi.

: AK Parti'nin Adayı Mustafa Özer, belediye başkanı seçildi. Keçiborlu: Keçiborlu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Murat Parlak

Keçiborlu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Murat Parlak Sarıidris : AK Parti'nin Adayı Osman Özdemir, belediye başkanlığına seçilen isim oldu.

: AK Parti'nin Adayı Osman Özdemir, belediye başkanlığına seçilen isim oldu. Güneykent : MHP'nin Adayı İsmail Hakkı Türen, belediye başkanı olarak seçildi.

: MHP'nin Adayı İsmail Hakkı Türen, belediye başkanı olarak seçildi. Senirkent : MHP'nin belediye başkanı adayı Hüseyin Baykal seçimi kazandı.

: MHP'nin belediye başkanı adayı Hüseyin Baykal seçimi kazandı. Gönen : CHP'nin Belediye Başkanı Adayı Osman Kesmen seçimi kazanan isim oldu.

: CHP'nin Belediye Başkanı Adayı Osman Kesmen seçimi kazanan isim oldu. Yenişarbademli : AK Parti'nin Adayı Mehmet Özata, belediye başkanlığına seçildi.

: AK Parti'nin Adayı Mehmet Özata, belediye başkanlığına seçildi. Sütçüler : AK Parti'nin Adayı İsmail Yurdabak, belediye başkanı olarak seçildi.

: AK Parti'nin Adayı İsmail Yurdabak, belediye başkanı olarak seçildi. Şarkikaraağaç : AK Parti'nin Adayı Ali Göçer, belediye başkanlığına seçilen isim oldu.

: AK Parti'nin Adayı Ali Göçer, belediye başkanlığına seçilen isim oldu. Uluborlu : AK Parti'nin Adayı Ahmet Oğuz Bakır, belediye başkanı olarak seçildi.

: AK Parti'nin Adayı Ahmet Oğuz Bakır, belediye başkanı olarak seçildi. Aksu: Aksu’da AK Parti Belediye Başkan Adayı Veli Kahraman.

Aksu’da AK Parti Belediye Başkan Adayı Veli Kahraman. Atabey: AK Parti Belediye Başkan Adayı Serdar Pehlivan.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Serdar Pehlivan. Çiçekpınar: Çiçekpınar'da AK Parti Belediye Başkanı Adayı Metin Akbulut.

Çiçekpınar'da AK Parti Belediye Başkanı Adayı Metin Akbulut. Çarıksaray: Çarıksaray'da AK Parti Belediye Başkanı Adayı Özcan Turhan.

Çarıksaray'da AK Parti Belediye Başkanı Adayı Özcan Turhan. Gelendost: İYİ Parti'nin adayı Mustafa Özmen.

31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonuçları Isparta'da da merakla bekleniyor. Isparta ilçe ilçe seçim sonuçları ve canlı seçim sonuçları ile hangi ilçede hangi partinin adayının önde olduğu gibi tüm gelişmeleri anlık ve canlı olarak Isparta Haber'den takip edebilirsiniz.31 Mart 2024 Isparta yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık olarak Isparta Haber'in seçim sayfasında anlıkolarak değişiyor.