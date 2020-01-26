Ulusal Televizyon Kanallarının

Temsilcileri Eğirdir'e Hayran Kaldılar.

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün bugün önemli misafirleri vardı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali GÖÇER, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Yasin DİLEKCİ'ninde katılımı ile aralarında NTV Antalya Muhabiri Şükran Sibel ATASOY ve NTV'nin üst düzey yöneticileri, TRT Muhabiri Ahmet AKGÜL, Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih SELEK ve çok sayıda gazeteci bugün Eğirdir'e geldi.Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu görevlilerince Eğirdir ve çevresi misafirlere tanıtıldı. Gazeteciler ilk olarak Akpınar Yörük Çadırında kahvaltı yaptılar, daha sonra Belediyemizin Yeni Nesil Elektrikli Teknesi ile gezen misafirlerin buzla kaplı Eğirdir Gölünde martılara ve göl kuşlarına ekmek atmaları ile unutulmaz anlar yaşadılar. Dündarbey Medresesi ve Hızırbey Camii ve Yeşilada gezisi ile program devam etti.Eğirdir'in Turizm adına tanıtımına destek sağlayacaklarını belirten gazeteciler Eğirdir'in büyüleyen güzelliği karşısında hayran kaldılar. Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Eğirdir'in tanıtımı için Ulusal Basın Temsilcileri ile işbirliği yapacak. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali GÖÇER ise yaptığı açıklamada; 'Önümüzdeki yaz döneminden başlayarak Eğirdir'in Gölü, Pınar Pazarı ve tüm güzelliklerinin tanıtılması için turist kafilelerinin Eğirdir'e gelmesini sağlayacaklarını, Eğirdir Belediyesinin yeni yaptırdığı Elektrikli Tekne'nin de büyük iş yapacağını ifade etti. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'le işbirliği yaparak önümüzdeki süreçte Eğirdir'i bölgenin turizm cenneti yapacaklarını sözlerine ekledi.Eğirdir ziyaretlerinin ardından Isparta'ya dönen gazeteciler Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve Personeline misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ettiler. Misafirlere Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK tarafından Eğirdir elması hediye etti.