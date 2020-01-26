Erbaş: Depremde vefat edenler hükmen şehittir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.Mevlana Camii taziye evinde, depremde yakınları vefat eden vatandaşları ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, depremin küçük bir kıyamet örneği olduğunu ifade ederek zilzal suresini okudu ve anlamını verdi.Erbaş, İslam dininde şehitliğin mertebelerinden söz ederek deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde vefat edenlerin de hükmen şehit olduğunu ifade etti.Başkan Erbaş daha sonra depremde vefat eden vatandaşlar için dua etti.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. ardından depremde vefat eden bir vatandaşın cenaze namazını kıldırmak üzere Onurlar Camii'ne geçti.