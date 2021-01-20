Davraz’da, Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitimi Verildi

Davraz kayak merkezinde olası olumsuz durumlara merkez personelinin müdahale edebilmesini sağlamak için eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Profesyonel eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde 24 personele yüksekte çalışmanın tüm kuralları ve püf noktaları uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitim kapsamında çalışanlara mekanik tesislerde oluşabilecek acil durumlarda vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına yapılması gerekenler de anlatılarak telesiyejler üzerinde tatbikat yapıldı. 2 gün süren uygulamalı eğitimler sonrası 24 personel sertifika verildi.