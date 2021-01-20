FERAH KEBAP'IN YENİ YERİNDE HERŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ!
Tarihi Ferah Kebap, Isparta'daki eski Gülbelde'nin yerinde kapsamlı bir tadilattan sonra açıldı. Ferah Kebap yeni yüzü ve konseptiyle hizmete başladı. Ferah, pandemi sebebiyle şimdilik alo paket ve gel-al hizmeti ile devam ediyor.
ALO PAKET SERVİS : 0246 218 12 70
FERAH KEBAP'IN YENİ YERİNDEN FOTOĞRAFLAR...
Ferah Kebap'ın iç ve dış dekorasyonu tarihi motiflerle ve esintilerle dolu...
Tarihi Ferah Kebap, Isparta'daki eski Gülbelde'nin yerinde kapsamlı bir tadilattan sonra açıldı. Ferah Kebap yeni yüzü ve konseptiyle hizmete başladı. Ferah, pandemi sebebiyle şimdilik alo paket ve gel-al hizmeti ile devam ediyor.
ALO PAKET SERVİS : 0246 218 12 70
FERAH KEBAP'IN YENİ YERİNDEN FOTOĞRAFLAR...
Ferah Kebap'ın iç ve dış dekorasyonu tarihi motiflerle ve esintilerle dolu...