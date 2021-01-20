FERAH KEBAP'IN YENİ YERİNDE HERŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ!

ALO PAKET SERVİS : 0246 218 12 70

Tarihi Ferah Kebap, Isparta'daki eski Gülbelde'nin yerinde kapsamlı bir tadilattan sonra açıldı. Ferah Kebap yeni yüzü ve konseptiyle hizmete başladı. Ferah, pandemi sebebiyle şimdilik alo paket ve gel-al hizmeti ile devam ediyor.