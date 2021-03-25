Çocukluk döneminde sallanan bir diş genellikle heyecan verici olarak karşılansa da, yetişkinlikte dişin sallanması artık normal bir olay değildir ve endişe verici olabilir. Eğer erken teşhis edilirse dişeti tedavisi ile diş kurtarılabilir. Restoratif tedavilerle de estetik bir gülümseme sağlanabilir.Diş Hekimi Pertev Kökdemir, dişin sallanmasına sebep olabilecek bazı nedenleri paylaştı.* Diş eti hastalığı* Hormonal değişiklikler* Travmalar* Osteoporoz* Diş sıkmaBir dişin sallanmasının her zaman önlenemeyeceğini ifade eden Dt. Kökdemir bazı adımlar sayesinde riskin azaltılabileceğini paylaştı.İşte diş ve dişeti sağlığı için bazı ipuçları:1. Dişleri günde iki kez iyice fırçalamak ve diş ipi kullanmak2. Sigara içmekten kaçınmak3. Düzenli diş hekimi ziyaretlerini gerçekleştirmek,4. Spor yaparken uygun şekilde takılmış bir ağız koruyucu takmak5. Osteoporozu önlemeye yardımcı olması için yeterli miktarda Kalsiyum ve D vitamini içeren besinler tüketmek6. Gebelik döneminde beslenme alışkanlıklarımıza dikkat etmek ve Kalsiyum alımını sağlamak7. Diş sıkma gibi bir rahatsızlığımız varsa gece plağı kullanmak ve Masseter Botoks yaptırmak8. Diyabet rahatsızlığınız varsa dişeti hastalığı için bir risk faktörü olduğundan düzenli hekim ziyareti ve diyete dikkat ederek hastalığı kontrol altında tutmak