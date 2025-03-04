Isparta’dan Dünyaya Uzanacak Bir Vizyon - Çığır Açan Elektrik Üretim Fikri

Teorik Mühendis Soner Gülbağ’dan Çığır Açan Elektrik Üretim Fikri: Dünya’nın Yörüngesindeki Mıknatıslarla Enerji



Bilim ve mühendislik dünyası, enerji üretiminde devrim yaratabilecek yepyeni bir teknolojiyi konuşuyor: Yörünge Manyetik İndüksiyon Enerji Sistemi (YMİES). Bu yenilikçi sistem, teorik mühendis Soner Gülbağ’ın vizyonuyla hayat buluyor. Dünya’nın yakın yörüngesine yerleştirilen mıknatısların manyetik alanlarını kullanarak, yer yüzeyindeki bobinlerden elektrik üretmeyi hedefleyen bu fikir, elektronik aksamları etkilemeden, çevre dostu ve sonsuz bir enerji kaynağı sunma potansiyeli taşıyor. Peki, bu teknoloji küresel enerji krizine çözüm olabilir mi?

Soner Gülbağ’ın geliştirdiği YMİES’in temel prensibi, Dünya’nın alçak yörüngesine (yaklaşık 200-400 km yükseklikte) belirli aralıklarla yerleştirilen sabit mıknatısların, gezegenin dönüşüyle birlikte oluşturduğu manyetik alan değişimlerinden yararlanmak. Gülbağ, neodimyum bazlı süper iletken malzemelerden üretilen bu mıknatısların, yörüngede sabit bir hızda (yaklaşık 7.8 km/s) hareket ettiğini ve yer yüzeyindeki devasa bakır veya süper iletken bobinlerle elektromanyetik indüksiyon yoluyla elektrik ürettiğini açıkladı.

Sistem, Dünya’nın doğal rotasyonel kinetik enerjisini doğrudan elektromanyetik enerjiye çeviriyor ve güneş, rüzgar veya fosil yakıtlara bağımlı olmayan bir enerji kaynağı sunuyor. Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, elektronik cihazları (cep telefonları, tıbbi implantlar, uçaklar) etkilememek için düşük frekanslı manyetik alanlar (0.1-10 Hz aralığında) kullanması. Bu, teknolojinin çevresel ve teknolojik uyumluluğunu artırıyor.

Çevre Dostu ve Sınırsız Enerji Potansiyeli

Teorik mühendis Soner Gülbağ, “Bu sistem, insanlık için enerji üretiminde yepyeni bir çağ açabilir. Dünya’nın doğal dönüşünü ve uzaydaki potansiyelini birleştirerek, sınırsız ve temiz bir enerji kaynağı sunmayı hedefliyoruz,” dedi. YMİES’in çevre dostu bir çözüm sunduğunu vurgulayan Gülbağ, sistemin sera gazı veya atık üretmediğini ve 24 saat kesintisiz çalışabileceğini belirtti. Teorik verimliliğin, uygun malzeme ve tasarım optimizasyonuyla %90’a yakın olabileceği öngörülüyor.

Teknik Zorluklar ve Gelecek Perspektifleri

Ancak, bu yenilikçi sistemin uygulanabilirliği konusunda bazı zorluklar da bulunuyor. Mıknatısların yörüngeye yerleştirilmesi, uzay teknolojisi, maliyet ve enerji gereksinimlerini artırıyor. Ayrıca, milyonlarca mıknatıs ve devasa bobin sistemleri gerektiren bu altyapı, uzay çöpü riskini ve yörünge stabilite sorunlarını beraberinde getirebilir. Elektronik cihazlar üzerindeki minimal manyetik alan etkilerini tamamen ortadan kaldırmak için ek mühendislik çalışmaları yapılması da gerekiyor.

Gülbağ, projenin henüz erken aşamada olduğunu ve prototip geliştirmek için uluslararası iş birliklerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Uzay ajansları, mühendislik firmaları ve akademisyenlerin katılımıyla, YMİES’in 10-15 yıl içinde pilot uygulamalara başlanması hedefleniyor.

Isparta’dan Dünyaya Uzanacak Bir Vizyon

Bu devrim niteliğindeki fikir, Isparta’daki bir teknoloji enstitüsünde teorik mühendis Soner Gülbağ tarafından geliştirildi. Isparta Haber’in özel haberine göre, Gülbağ’ın projesi, Türkiye’nin enerji teknolojilerindeki liderliğini pekiştirebilir ve bölgeyi yenilenebilir enerji projeleri için stratejik bir merkez haline getirebilir.

Eğer başarılı olursa, YMİES, küresel enerji dönüşümünde çığır açan bir adım olabilir. Ancak, bu teknolojinin uygulanabilirliği, bilimsel araştırmalar, mühendislik yenilikleri ve uluslararası iş birliklerine bağlı olacak. Enerji geleceğimizi şekillendirecek bu devrim, insanlığın temiz enerji arayışında yeni bir dönemi başlatabilir mi? Gözler, Soner Gülbağ’ın bu vizyonunun sonuçlarını bekliyor.





