





Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyenin araç parkuruna yenilerini eklemeye devam ediyor. 2 yıllık hizmet sürecinde Isparta Belediyesine 39 yeni araç kazandıran Başkan Başdeğirmen, belediyenin öz sermayesiyle 2 yeni aracı daha araç parkuruna ekledi. Araçların tümü bir lira dahi borçlanılmadan, Isparta Belediyesi’nin öz sermayesiyle alındı.1 milyon 340 bin lira değerindeki ekskavatörü ve 490 bin lira değerindeki forklifti belediyeye kazandırdıklarını belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 2 yeni iş makinesini 1 lira borçlanmadan, belediyenin kasasından aldıklarını söyledi.Belediyenin araç parkuruna yeni iş makineleri eklemeye devam edeceklerini belirten Başkan Başdeğirmen, “Bir forklift ile ambulans ve engelli taşıma aracı daha gelecek” dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, her türlü çalışmayı en iyi şekilde yaptıklarını dile getirerek, “Bu makinalar bizim medeniyete hızlı yürümemizdir, daha fazla vatandaşımıza hizmet etmek demektir. Vatandaşlarımızın çok daha fazla refah düzeylerini yükseltebilmek demektir. Bu makineler olmadığı zaman biz hizmeti istediğimiz şekilde, istediğimiz anda veremeyiz. Vatandaşımız aradığında ‘benim bir sorunum var’ dediğinde, ertesi güne kalırsa kırılıyor. Aslında zor bir iş. Eğer bir saat içerisinde gitmezsek ‘belediye görevini yapmıyor’ diyor” şeklinde konuştu.