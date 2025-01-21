IBAN ile Para Transferinde Yeni Dönem: Ödeme İste Hizmeti Genişletildi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geliştirilen Ödeme İste Hizmeti, artık bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal kullanıcılara da farklı avantajlar sunuyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan bu dijital çözüm, ödeme süreçlerini hızlandırarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Kurumsal Kullanıcılar İçin Yeni Avantajlar

Artık Ödeme İste Hizmeti, yalnızca bireysel kullanıcılarla sınırlı değil. Kurumsal kullanıcılar da bu hizmetten faydalanabilecek. Özellikle:

İşletmeler arası (B2B) ödemeler ,

, E-ticaret işlemleri ,

, Alışveriş ödemeleri gibi alanlarda kullanılabilecek.

Bu sayede işletmeler, ödemelerini daha hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Esnek Ödeme Seçenekleri

Hizmete yeni eklenen özellikler, ödeme süreçlerini daha esnek hale getiriyor. Bu özellikler arasında:

Erken ödeme ,

, Kısmi ödeme ,

, Erteleme seçenekleri bulunuyor.

Bu yenilikler, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların ödeme ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla seçenek sunuyor.

FEST Sistemi ile Entegrasyon

Merkez Bankası’nın Fonların Elektronik Transferi ve Sorgulanması (FEST) sistemi ile entegre çalışan Ödeme İste Hizmeti, işlemlerin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. BKM’nin yönetiminde olan bu hizmet, 22 Ocak 2024 tarihinden bu yana ödeme süreçlerini hızlandırarak kullanıcı memnuniyetini artırıyor.

Yeni Dönemde Ödeme Süreçleri Daha Hızlı ve Kolay

Bu dijital çözüm, işletmelere ve bireysel kullanıcılara şu avantajları sunuyor:

Ödemelerin anında ve güvenli şekilde gerçekleşmesi,

Daha esnek ödeme seçenekleriyle planlama kolaylığı,

E-ticaret ve B2B ödemelerde hız ve verimlilik.

Merkez Bankası ve BKM iş birliğiyle geliştirilen bu yenilikçi ödeme çözümü, finansal süreçleri modernize ederek bireyler ve işletmeler için yepyeni bir dönem başlatıyor.