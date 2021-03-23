Başkan Başdeğirmen: “Gençlik bizim için önemli”



AK Parti Eğirdir Gençlik Kolları Başkanı Hakkı Özdamar, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette yönetim kurulu üyeleri Yusuf Kılınç ve Ferdi Ergüler de yer aldı.

Isparta Belediyesinin geçen iki yıllık süreçte bir değişim içerisinde olduğunu gördüklerini, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in teşkilatlara sahip çıktığını söyleyen AK Parti Eğirdir Gençlik Kolları Başkanı Hakkı Özdamar, “Yaptığınız çalışmaları Isparta’da muhalefet kesim eleştiriyor. Bunların işi eleştirmekten başka boyuta geçemiyor. Pandemi sürecinde Isparta Belediyesi bu kadar hizmeti yaptıysa, pandemi sonrasında Isparta şaha kalkacaktır. Biz bir Eğirdirli olarak size teşekkür ediyoruz. Isparta’daki değişimleri görüyoruz” dedi.

Yıllardır ITKM için ‘ne zaman yapılacak’ diye sorduklarını ancak bugün yapıldığını görmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Özdamar, “Bir Eğirdirli olarak sizlere, Isparta Belediyesine teşekkür ediyoruz. AK Belediyeciliği Isparta’da gösterdiniz. Isparta’nın böyle ilerlediğini görmek bizleri sevindiriyor. En kısa sürede cadde otoparklarının da tekrar devreye girmesini bekliyoruz” görüşlerinde bulundu.

Isparta’da tren garının bulunduğu alana yapılacak olan Millet Bahçesinden de övgüyle bahseden Özdamar, “Bunları gördüğümüzde ‘işte AK Belediyeciliğin farkı’ diyebiliyoruz. Yine Kaymakkapı Meydanında gerek gündüz gerek gece yürürken gururlanıyoruz. Trafik konusunda yapmış olduğunuz kavşak çalışmaları, açtığınız bulvarlar çok önemli. Şükrü Başdeğirmen yaptığı hizmetlerle bu işin gerçekten profesyoneliymiş” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, AK Parti Eğirdir Gençlik Kollarının yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti. Başkan Başdeğirmen, ilçede güzel bir teşkilat oluşturulduğunu ve Isparta’daki en güçlü teşkilatlardan birisi olduğunu kaydederken, “Bizde bundan gurur duyuyoruz. Dava arkadaşlarımızın gençlikten bu şekilde yetişmesi bizleri her zaman memnun ediyor. Eğirdir Belediyemizdeki gelişmeleri de görüyoruz. Eğirdir’de sıkıntılı bir dönemden sonra alınan bir belediye var. O sıkıntılar inşallah en kısa zamanda aşılıp, bugünlere geldik. Başkanımızla sürekli görüşüyoruz, bizlerinde destek olabileceği noktalarda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Personelin fazlalığı ve borcun olması bazı şeyleri engelledi. En kısa zamanda başkanımızın bunları aşıp çok güzel hizmetleri yapacağı inancındayım” dedi.

Yaklaşık iki yıllık görev süresinin dolmak üzere olduğunu hatırlatan Başkan Başdeğirmen, pandemi sürecine rağmen yılların problemi olan ITKM’nin, koku sorununun çözüldüğünü hatırlattı. Başdeğirmen, “Şehirde 2500 konutun altyapısını hazırlayıp, inşaatlarına başlayacak hale getirdik. Şehrimizde trafik önemli bir problemdi, onlar ortadan kalktı. Millet Bahçesi bizim için vizyon bir proje. 86 bin metrekareye Ispartalımızın çok rahat gidip vakit geçirebileceği bir hale getiriyoruz. İl ve ülke dışından gelen misafirlerimizi de ağırlayabileceğimiz, şehrimizi anlatabileceğimiz, tanıtabileceğimiz bir yer. Şu anda oranın ne olduğunun görülmesi ve bittikten sonra nasıl olduğunun görülmesi gereken bir yer. Yakın zamanda çok başka bir şekilde orayı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bunlar tabi çok çabuk unutulabiliyor. Örneğin ITKM. Orası yıllarca problem, 3 ay sonra, 6 ay sonra açıyoruz bir yıl sonra ticaret başlıyor denerek uzun yıllar geçti. Biz gelir gelmez bu işi hallettik. Haziran-Temmuz gibi işletmeye açıyoruz, büyük bir bölümünü tamamladık. ITKM Isparta’mıza ve ülkemize güzel hizmetler edecek. Sizlerde Eğirdir’den gelip bu güzellikleri görmenizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Gençlik bizim için önemli. Genç kardeşlerimizle istişare içerisinde olursak fikirlerinden, vizyonlarından istifade edersek çok daha güzel şeyler yaparız. Bu ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.