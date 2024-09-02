Bankalar Eylül’de Emekli Promosyonlarında Rekor Artışa Gitti

Eylül ayında bankalar, emekli promosyonlarında önemli bir artışa giderek, maaşını bankalara taşıyan emeklilere cazip teklifler sunuyor. Yeni kampanyalarla, bazı bankalar emekli maaşlarının neredeyse iki katı kadar promosyon ödemesi yapabiliyor. İşte bankaların güncel promosyon teklifleri:

ING: Emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, maaş tutarına göre 15 bin liraya kadar promosyon alabilir. Otomatik fatura talimatı ile toplamda 18 bin liraya kadar ek nakit promosyon sunuluyor.

QNB Finansbank: Emekli maaşını taşıyanlara 15 bin liraya kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim sağlanarak toplamda 16 bin 200 TL’ye kadar promosyon imkanı sunuluyor.

Akbank: 30 Eylül’e kadar emekli maaşını Akbank’a taşıyanlar, 15 bin liraya kadar promosyon alabilir. Ayrıca, 5 otomatik fatura talimatı ile toplam 2 bin 500 lira chip-para ekleyerek promosyonu 17 bin 500 liraya çıkarıyor.

Türkiye Finans: Emekli maaşını taşıyanlara 12 bin liraya kadar nakit promosyon veriliyor. Ayrıca, Türkiye Finans’a yeni gelen tanıdık emeklilere 2 bin 500 liraya kadar nakit ödül sağlanıyor.

Garanti BBVA: Emekli maaşını taşıyanlara 15 bin liraya kadar nakit promosyon sunuluyor. Kampanya 30 Eylül’e kadar geçerli olup, ücretsiz EFT/FAST hizmeti de sağlanıyor.

Denizbank: Maaşını 3 yıl boyunca Denizbank’tan almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin liraya kadar promosyon veriliyor.

VakıfBank: Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyanlar, 12 bin liraya kadar promosyon alabilir. Ayrıca, VakıfBank Troy emekli kredi kartı ve bankomat kartı ile aylık 1.000 liraya kadar nakit ödeme sunarak toplamda 24 bin liraya kadar promosyon sağlıyor.

Yapı Kredi: SGK emekli aylığını Yapı Kredi’ye taşıyanlara maaş tutarına göre 15 bin liraya kadar promosyon veriliyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil uygulama kullanımıyla toplam promosyon 18 bin liraya kadar çıkabiliyor.

İş Bankası: SGK ile yapılan anlaşma kapsamında, 31 Aralık 2024 tarihine kadar maaşını İş Bankası’na taşıyan emeklilere 12 bin liraya kadar nakit promosyon sunuluyor ve özel ayrıcalıklar tanımlanıyor.