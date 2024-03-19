THY'den indirimli bilet kampanyası 'Sadece o tarihlerde geçerli olacak'



"THY'den 65 Yaş ve Üzerine Özel İndirimli Bilet Kampanyası!"

Türk Hava Yolları (THY), 65 yaş ve üzeri müşterilerine özel olarak yurt içi seyahatlerinde %25 indirim fırsatı sunan bir bilet kampanyası başlattığını duyurdu. İşte detaylar:

Kampanya Süresi: Kampanya, 16 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

Kampanya, 16 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. Bilet Satış Dönemi: Biletlerin satış dönemi 18 Mart 2024 ile 16 Nisan 2024 tarihleri arasında belirlendi.

Yolcuların indirimli bilet kampanyasından yararlanabilmesi için gereken adımlar şu şekilde:

Yolcu Tipi Seçimi: THY'nin web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden uçuş seçimi yaparken, "65 Yaş ve Üzeri" yolcu tipini tercih ederek indirimli biletlerinizi görebilirsiniz. Bu seçenekle birlikte sunulan avantajlarla uçuş planlarınızı daha ekonomik hale getirebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numarası: Uçuşunuzu seçtikten sonra yolcu profili sayfasında diğer bilgilerinizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numaranızı doğru bir şekilde girdiğinizden emin olun. Avantajlı Bilet Alma: Yaşınıza ilişkin doğrulama anında gerçekleşecek ve bilet alım işleminizi avantajlı fiyatlarla tamamlayabilirsiniz.