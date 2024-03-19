"Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden Uyarı: Gıda Hilelerine Dikkat!"

Gıda fiyatlarındaki artışla birlikte, vatandaşların daha uygun fiyatlı ürünlere yönelmesi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın taklit ve tağşiş konusunda uyarılarda bulunmasına neden oldu. İşte detaylar:

En Çok Hile Yapılan Ürünler: Bayraktar, en çok hile yapılan 4 ürünü sıralayarak, zeytinyağı, tereyağı, bal ve peynirin taklit ve tağşişin hedefinde olduğunu belirtti. Bu ürünlerde yapılan hileler arasında, farklı yağların kullanılması, sütlerin karıştırılması, nişasta kullanımı, yasaklı madde kullanımı gibi yöntemler bulunmaktadır.

Bayraktar, en çok hile yapılan 4 ürünü sıralayarak, zeytinyağı, tereyağı, bal ve peynirin taklit ve tağşişin hedefinde olduğunu belirtti. Bu ürünlerde yapılan hileler arasında, farklı yağların kullanılması, sütlerin karıştırılması, nişasta kullanımı, yasaklı madde kullanımı gibi yöntemler bulunmaktadır. Tüketici Uyarısı: Bayraktar, tüketicilerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, alışverişlerini yaparken güvenilir markaları tercih etmeleri ve şüpheli gördükleri ürünleri yetkililere bildirmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca internet üzerinden satılan gıda ürünlerine de dikkat edilmesi gerektiğini ve ürünlerin nerede üretildiği ile ilgili bilgilerin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Bayraktar, tüketicilerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, alışverişlerini yaparken güvenilir markaları tercih etmeleri ve şüpheli gördükleri ürünleri yetkililere bildirmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca internet üzerinden satılan gıda ürünlerine de dikkat edilmesi gerektiğini ve ürünlerin nerede üretildiği ile ilgili bilgilerin bilinmesi gerektiğini söyledi. Denetim ve Cezalar: Mübarek Ramazan ayında taklit ve tağşişli gıda ürünlerine karşı denetimlerin sıklaşması ve kesilen cezaların caydırıcı olması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, sahtekarlık yapan firmaların kamuoyuna ifşa edilmesi, gerekirse kapatılması ve her türlü faaliyetten men edilmesi gerektiğini belirtti.