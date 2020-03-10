SDÜ BÜLTENİ

Dünya Kadınlar Gününde Pedallarla Dikkat Çektiler

“Kadın, Haklarıyla Kadındır”

Üniversitemiz Genç Bakış Topluluğu tarafından düzenlenen “” isimli etkinlik ile öğrencilerimiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınların hayatımızdaki önemine dikkat çekmek amacıyla bir bisiklet turu gerçekleştirdi.19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün tarihçesinin paylaşılması ile başlayan etkinlik, şehrimizde kadın olarak örnek görevlerde bulunan katılımcıların konuşmaları ile devam etti.Etkinlik kapsamında ilk olarak söz alan Isparta'nın ilk kadın muhtarlarından Zeynep Yiğit, konuşmasında kadınlara her türlü hakkın verilmesinin kadını daha güçlü kılacağını söyledi. Kadına yönelik şiddete dikkati çeken Yiğit, “Muhtar olmaya ilk karar verdimde ‘Elinin hamuruyla işlere karışma’ gibi eleştirilere maruz kaldım. Ancak hiçbir zaman pes etmeden daha iyisini yapabileceğime olan inancımı hiç kaybetmedim.” dedi.Isparta'nın ilk ve tek kadın taksicisi İsmihan Topak ise istedikten sonra başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını vurguladı. Beş yıldır taksicilik yapan Topak, diğer kadınların da bu mesleğe ilgi duyduğunu ve onların da taksicilik yapma yönünde istekleri olduğunu dile getirdi.Konuşmaların ardından topluluk üyelerinin hazırlamış olduğu ve Afife Jale, Anna Atkins, Sabiha Gökçen, Şerife Feriha Sanerk, Halide Edip Adıvar, Fatma Seher Erden ve Süreyya Ağaoğlu’nun yer aldığı “Güçlü Kadınlar” isimli film gösterime sunuldu.Ardından günün anlam ve önemine dikkat çekmek için üniversitemiz öğrencileri bisiklet başına geçti. 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanında başlayan bisiklet turu, Doğu Yerleşkesi etrafında ilerledi.