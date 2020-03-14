Son Dakika Haberi; İzin genelgesi yayımlandı. Kimler 12 gün idari izinli sayılacak

Kamuda çalışan 60 yaş ve üzerindekilere 12 gün izin

Son Dakika Haberi; Cumhurbaşkanlığından izin genelgesi yayımlandı. Buna göre; Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verilecek.AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş ve üzerinde olanların pazartesi gününden itibaren 12 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.Bakan Selçuk, Twitetr hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16/03/2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır." dedi.