Dеmоkrаsi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil ederken, vatandaşlarımızla, kamu kurum ve kuruluşları arasında köprü vazifesi görmekte, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler.Devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olan muhtarlarımız, vatandaşlarımızla daha çok alakadar olmak, vatandaşlarımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara arz ederek çözüme vesile olmak hususunda daha iyi imkânlara kavuşmuştur.Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık, hem sevinçte hem de hüzünde vatandaşlarımızın her zaman yanında ve hizmetindedir.Bu vesileyle; hem milleti, hem devleti temsil etme gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızınnü kutlar, çalışmalarında başarılar diler, en içten selam ve saygılarımı sunarım.