Isparta'da Bağımlılıklarla Mücadele için toplandılar

Isparta'da Valilik Bağımlılıklarla Mücadele kapsamında toplantılara devam ediyor...

Isparta'da Bağımlılıklarla Mücadele için toplandılar
ISPARTA
G.Tarihi: 16.01.2020 17:38
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Isparta Düğün Salonları
**2020’nin İlk Bağımlılıklarla Mücadele Toplantısı Yapıldı**

2020 Yılı 1. Bağımlılıklarla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Isparta Valiliği’nde yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla tüm Türkiye ile aynı saatte başlayan toplantıya; Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Karakaya, ISUBU Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Seymenoğlu bu toplantıların önemine değinerek, “2019 da gayet güzel şeyler yaptık. Sadece madde bağımlılığı değil teknoloji bağımlılığı anlamında da güzel işler yaptık. Bu yeterli mi yetmez. Çünkü uyuşturucunun piyasaya arzını yapanlar, bunu yönetenler boş durmuyor. 2020'de daha da çok mücadele edeceğiz. Şehrimizde bunun arzı nerede varsa oraya devlet olarak gidip mutlaka tepelerine çökeceğiz. Bunun başka yolu yok. Gençlerimizi, vatandaşlarımızı bu illetten uzak tutmak istiyorsak, hep beraber bu işin piyasasını elinde tutanların tepelerine çökeceğiz. Bir taraftan Başsavcılık, Jandarma, Emniyet ile diğer taraftan Belediyeler ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla diğer taraftan eğitim boyutunda Milli Eğitim ve Üniversitelerimizin desteği ile mutlaka bu mücadelemizi biraz daha artırmamız gerekiyor. 2019'un seviyesinde kalırsak 2020'de kendimizi başarısız kabul etmemiz lazım. 2019’da iyiydik önceki yıl da şükürler olsun zaman zaman sıkıntılar yaşasak da iyiydik ama elbirliğiyle hep beraber işe sarıldığımız için olumlu gidiyoruz fakat bunu 2020'de daha da artıracağız.” dedi.

Toplantının ilk gündem maddesi uyuşturucu bağımlılığı mücadelesinde önemli bir yere sahip olan metruk binaların yıkımında Isparta’da gelinen son noktanın değerlendirilmesi oldu. Toplantının sekretaryasını yapan İl Sağlık Müdürlüğü yetkisilisince aktarılan bilgiye göre; 2018’den 2020’nin  Ocak ayına kadar olan 2 yıllık sürede Isparta genelinde tespit edilen 1599 metruk binadan 790’nın yıkıldığı, 26’sının ıslah edildiği, 25’nin tescilli bina olması sebebiyle yıkılamadığı aktarılırken geriye kalan 783 bina için ise ilgili kurumların çalışmalarını yürüttüğü belirtildi. Vali Seymenoğlu bu konuda Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve Muhtarları bir kez daha uyararak metruk binaların yıkılması konusunda kesinlikle taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yasin Orakoğlu ise toplantıda yaptığı sunumda; Isparta’da son 5 yılda meydana gelen narkotik suçlarla ilgili bilgi aktarırken bu suçlarla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınması gereken tedbirleri paylaştı. Vali Seymenoğlu bu bölümde yaptığı açıklamada özellikle okul bölgelerinde faaliyet gösteren iş yerlerince öğrencilere tek sigara satılması konusunda polisle birlikte tüm vatandaşların duyarlı olmasını ve bu tür olaylarla karşılaşılması durumda gerekli mercilere derhal ihbarda bulunulmasını istedi.

Vali Seymenoğlu uyarılarına şöyle devam etti; “Uyuşturucu ticareti yapılmasına şahit olunması durumunda tüm vatandaşların bunu gönül rahatlığıyla ihbar etmesi lazım. İhbar etmek ispiyonculuk değildir. Ülkemizin geleceği olan gençlere zararlı madde alışkanlığı kazandırmaya çalışanlarla mücadele etmek hepimizin  ortak görevidir. Bu tür ihbarlarda ihbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulmaktadır. Bundan kimsenin bir şüphesi olmasın, zaten İçişleri Bakanlığımızca geliştirilen ve tüm akıllı telefonlara indirilebilen UYUMA uygulamasıyla herhangi bir kimlik bilgisi girmeden de kolaylıkla ihbarda bulunabiliyorsunuz.” dedi.

Toplantıda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi adına bir sunum gerçekleştiren Öğretim Görevlisi Sosyolog Ahmet Aydın ise bağımlıkla mücadelede izlenmesi gereken yollar ve çözüm önerilerini hakkında bilgiler aktardı. Vali Seymenoğlu, Aydın’dan bağımlılıklarla mücadele farkındalık konferanslarının Kaymakamlar iş birliğiyle ilçelerde de yapılmasını isteyerek bu tür farkındalık eğitimlerinin herkese  ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

 


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