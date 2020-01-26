Glaswin

Isparta'dan İdlib'e yardım kampanyaları düzenleniyor...

Isparta'dan İdlib'e yardım kampanyaları düzenleniyor...
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Isparta, başta Isparta Belediyesi olmak üzere 20 Sivil Toplum Kuruluşu, İHH koordinasyonunda İdlib’e yardım kampanyası başlattı.
 
STK’LARDAN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
İnsani Yardım Vakfı (İHH) Isparta Temsilciliği, Suriye’nin İdlib kentindeki insani drama maruz kalan siviller için yardım kampanyasına öncülük ediyor.
Konu ile ilgili olarak bugün saat 12.00’te İHH Isparta Temsilciliğinin bulunduğu Cumhuriyet Caddesindeki merkezinde ortak basın açıklaması yapıldı. Mekke Eğitim Vakfı Başkanı Halil İbrahim Ertuç, Diyanet – Sen Isparta Şube Başkanı ve İHH Isparta Temsilcisi Osman Akçil başta olmak üzere yaklaşık 20 Sivil Toplum Kuruluşunun Başkan ve Temsilcileri katıldı.

AKÇİL; “ELAZIĞI VE
MALATYA’YA GEÇMİŞ OLSUN”
Toplantıda STK’lar tarafından hazırlanan ortak basın açıklamasını İnsani Yardım Vakfı (İHH) Isparta Temsilcisi Osman Akçil okudu. Söz konusu açıklamada; “Öncelikle dün akşam Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremler nedeniyle başta bu illerimiz olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve söz konusu depremlerde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Biz de İHH olarak hemen harekete geçerek genel merkez düzeyinde Elazığ ve Malatya illerimize 21 Tır yardım malzemesi ulaştırıyoruz.

“ESED, KENDİ İNSANLARININ
BAŞINA BOMBA YAĞDIRIYOR”
Bilindiği gibi, 2011 yılında başlayan ve 9 yılı geride kalan Suriye’deki iç savaş tüm acımasızlığı ile devam etmektedir. İdlib, Hatay ilimize çok yakın bir konumda olup Suriye rejim güçleri ile Rusya tarafından yoğun bombardımana maruz kalmaktadır. Esed Rejimi kendine muhalif tüm bölgelerde olduğu gibi İdlib'de de kitlesel yok etme politikası uygulamaktadır. Yaşam alanları, eğitim kurumları, ibadethaneler, pazar yerleri siviller hiç dikkate alınmaksızın bombalanmakta, binlerce masum insan ya yok edilmekte ya da evlerini, yurtlarını terk etmeye zorlanmaktadır. İdlib’li masum insanlar da en yakın ülke olan Türkiye'ye sığınmak için akın akın sınıra doğru gelmektedir. Rejimin kendine düşman olarak gördüğü kendi halkını acımasızca bombalamakta, maalesef olan yine masum insanlara olmaktadır. İdlib'de şu ana kadar evlerini terk edenlerin sayısı 250 binden fazladır.

“HAYATLARINI ZOR ŞARTLAR
ALTINDA İDAME EDİYORLAR”
Bu nedenle, halen rejim güçlerinin bombardımanına hedef olan Suriye’nin İdlib şehrinin güney kırsalından yüzbinlerce Suriyeli Türkiye sınırına göç etmeyi sürdürmektedir. Savaş mağduru bu siviller, Türkiye tarafından sınıra yakın yerlerde kurulan çadırlarda hayatını zor şartlar altında sürdürmektedir.
Bu doğrultuda, başta İHH olmak üzere Türkiye’den bölgeye giden yardım kuruluşları başta çadır, briket ev kurulması olmak üzere tüm ihtiyaçları için yoğun bir çalışma yürütmektedir.

“ONLARIN ACİLEN
BUNLARA İHTİYACI VAR”
İşte bu noktada biz İnsani Yardım Vakfı (İHH) olarak; Isparta’daki Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte; bombardımandan kaçan siviller için kurulan bu çadır kampında hayatını zor şartlar altında idame ettirmeye çalışan din kardeşlerimize yardım elimizi uzatmak için çağrıda bulunuyoruz.
Kampta zorlu kış şartlarını da göz önüne alarak; İdlibli kardeşlerimizin Briket ev, çadır, gıda kolisi, battaniye, çizme-çorap ve mont gibi acil insani yardıma ihtiyaç var. Yardımsever ve Hayırsever kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız; 24 m2 iki göz, briket evler için 2.200 TL, çadır için 2.000 TL, gıda kolisi için 120 TL, Un için 110 TL, Halı için 40 TL, Battaniye için 40 TL, mont için 40 TL, bağış yapabilirsiniz ve İdlibli masumları kış şartlarında sevindirebilirsiniz.

“ÇADIRLARIN YERİNE BRİKET EVLER”
Şuanda, İdlib şehrinden Türkiye sınırında oluşturulan çadır kamplarına göç eden binlerce Suriyeli aile için yardımlar yapılmaktadır ancak yeterli değildir. Daha çok yardıma ihtiyaç vardır. Hangimiz böyle çadırlar içerisinde yaşamak isteriz? Çadır hayatı gerçekten zor. Diğer tarafta ise bu imkanı bile elde edemeyen insanlar var. Onların da ihtiyacı giderilmesi gerekiyor. İhtiyacın tamamına yetişebilmemiz için yardımların acil olarak artırılması gerekiyor. Uzun vadede ise çadır hayatına tamamen son verilip bu çadırları eve çevirerek yapılan ve yapılacak olan bu briket evlere yerleştirilmesi planlanıyor.


İŞTE YARDIM HESAP NUMARALARI
Bu doğrultuda; Isparta’da bulunan ve şuanda burada yer alan yaklaşık 30 Sivil Toplum Kuruluşu olarak İHH aracılığıyla mazlum Suriyelilere destek olmak isteyen vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Ayni yardım yapmak isteyenler yardımlarını İHH Isparta Temsilciliğimizin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi 1602 Sokak No.2 Kat: 2 adresine getirebileceği gibi, nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız ise İHH Isparta Temsilciliğinin Kuveyt Türk Katılım Bankası Isparta Şubesindeki TR77 0020 5000 0912 3018 900001 IBAN nolu hesaba yatırabilirler” dedi.

İŞTE YARDIMN
KAMPANYASINA KATILAN STK’LAR
Bu Bildiriye imza koyan Sivil Toplum Kuruluşları:
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MEMUR – SEN ISPARTA İL TEMSİLCİLİĞİ
İNSANİ YARDIM VAKFI (İHH)
MEKKE EĞİTİM VAKFI
EĞİTİME DESTEK PLATFORMU
ENSAR VAKFI
TÜGVA
HAK – İŞ
CİHANNÜMA
BİRLİK VAKFI
EL ELE DERNEĞİ
İMAM HATİP MEZUNLARI DERNEĞİ
ÖNDER
GÜLBU
HAYIRLAR VAKFI
M.T. T.B.
UYUMDER
İLİM YAYMA CEMİYETİ
İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ
GÜLİSTAN ÇEVRE, KÜLTÜR VE AHLAK DERNEĞİ
KADEM
KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI
15 TEMMUZ BİRLİK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
UDEF
HASAD
 
DSC-0051

DSC-0053-1

DSC-0054

DSC-0055

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gözde Balık Evi : ''Bir balıktan daha fazlası...''
Isparta'da Belediye'den AFAD Duyurusu
Isparta Deprem bölgesi için seferber oluyor!
Isparta Belediyesi Deprem Yardımı Kampanyası Başlattı
Isparta'da Belediyeden Deprem Yardım Kampanyası
Deprem nedeniyle Isparta'daki tören iptal edildi
Başdeğirmen: “Bizlerin amacı şehrimizin gençlerine ve geleceğine hizmet etmektir”
YSK'nın yeni başkanı Akkaya oldu!
Isparta iş yeri yangını! Korku dolu anlar yaşandı...
ATLETİZMDE YENİ DERECELER ISPARTA’NIN GURURU OLDULAR
ISPARTA'DA CANAN AYDIN İLE 4. DÖNEM BAŞLADI
Bakan Soylu, Isparta'da taziye ziyaretinde bulundu
Isparta Valisi Seymenoğlu Büyükgökçeli Köyünde...
Isparta'da STK'lardan büyük destek geldi
Isparta’ya uçakla gelen karaciğer nakledildi
Meteorolojiden Isparta için kritik uyarı... dikkatli ve tedbirli...
Isparta il Afet'den çok önemli ilk yardım bildirisi...
Terör propagandası yapan 8 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta Belediyesi'nden önemli duyuru...! ''Bize Bildirin...''
AFAD'dan İdlib için önemli çağrı! "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız"
Isparta'da JAK Timleri'nden arama kurtarma....44 kişi...
Isparta'da narkotik operasyon! Kubar Esrar ele geçirildi...
Isparta'da faili meçhul hırsızlık olayları aydınlatılıyor...
Isparta'da denetimler sürüyor...44 araç trafikten men edildi
MİLYONLARCA MEMUR İÇİN ÖNEMLİ HABER! İŞTE YENİ MODEL
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktı
kaya-halISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'daki sürücüler bu habere dikkat Trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta'daki sürücüler bu habere dikkat Trafiğe kapalı yol uyarısı20 Ocak 2020
Teste girmeyen sürücülere ceza! Geri sayım başladıTeste girmeyen sürücülere ceza! Geri sayım başladı22 Ocak 2020
ISPARTA'DA 1.DAVRAZ KAR ŞENLİĞİ VE KONSER!ISPARTA'DA 1.DAVRAZ KAR ŞENLİĞİ VE KONSER!20 Ocak 2020
2020’nin en düşük ve en yüksek AGİ ücreti belli oldu2020’nin en düşük ve en yüksek AGİ ücreti belli oldu19 Ocak 2020
Isparta'da jandarmadan kaçak kazı operasyonuIsparta'da jandarmadan kaçak kazı operasyonu20 Ocak 2020
Isparta'da 25 sürekli işçi görevine başladıIsparta'da 25 sürekli işçi görevine başladı22 Ocak 2020
Isparta ve Akşehir Spor Maç Sonucu...Isparta ve Akşehir Spor Maç Sonucu...19 Ocak 2020
Isparta'da Giyim'de İnanılmaz Fiyatlar! Yüzde 50 indirim...!Isparta'da Giyim'de İnanılmaz Fiyatlar! Yüzde 50 indirim...!21 Ocak 2020
Binlerce kişiye müjde! Paranızı geriye alabilirsinizBinlerce kişiye müjde! Paranızı geriye alabilirsiniz20 Ocak 2020
BU SUÇLAR HARİÇ BİNLERCE KİŞİYE TAHLİYE UMUDU GÖRÜNDÜBU SUÇLAR HARİÇ BİNLERCE KİŞİYE TAHLİYE UMUDU GÖRÜNDÜ19 Ocak 2020
Isparta'da apart ve eğlence merkezlerinde yeni dönem!Isparta'da apart ve eğlence merkezlerinde yeni dönem!22 Ocak 2020
Aranan şahıslar Isparta emniyet ekiplerince yakalandı! Toplam 32 kişi...Aranan şahıslar Isparta emniyet ekiplerince yakalandı! Toplam 32 kişi...21 Ocak 2020
MİLYONLARCA MEMUR İÇİN ÖNEMLİ HABER! İŞTE YENİ MODELMİLYONLARCA MEMUR İÇİN ÖNEMLİ HABER! İŞTE YENİ MODEL22 Ocak 2020
Isparta'da faili meçhul hırsızlık olayları aydınlatılıyor...Isparta'da faili meçhul hırsızlık olayları aydınlatılıyor...22 Ocak 2020
Deprem nedeniyle Isparta'daki tören iptal edildiDeprem nedeniyle Isparta'daki tören iptal edildi25 Ocak 2020
Isparta'da çocuklara yarıyıl karne hediyesiIsparta'da çocuklara yarıyıl karne hediyesi20 Ocak 2020
ISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ: Büyü ve sihirden korunmak için ne yapılmalıdır?ISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ: Büyü ve sihirden korunmak için ne yapılmalıdır?20 Ocak 2020
Isparta’ya uçakla gelen karaciğer nakledildiIsparta’ya uçakla gelen karaciğer nakledildi23 Ocak 2020
Isparta'da Sevgililer Günü'ne özel Hediyeler...Isparta'da Sevgililer Günü'ne özel Hediyeler...20 Ocak 2020
Isparta'da denetimler sürüyor...44 araç trafikten men edildiIsparta'da denetimler sürüyor...44 araç trafikten men edildi22 Ocak 2020