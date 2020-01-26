STK’LARDAN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

AKÇİL; “ELAZIĞI VE

MALATYA’YA GEÇMİŞ OLSUN”

“ESED, KENDİ İNSANLARININ

BAŞINA BOMBA YAĞDIRIYOR”

“HAYATLARINI ZOR ŞARTLAR

ALTINDA İDAME EDİYORLAR”

“ONLARIN ACİLEN

BUNLARA İHTİYACI VAR”

“ÇADIRLARIN YERİNE BRİKET EVLER”

İŞTE YARDIM HESAP NUMARALARI

İŞTE YARDIMN

KAMPANYASINA KATILAN STK’LAR















İnsani Yardım Vakfı (İHH) Isparta Temsilciliği, Suriye’nin İdlib kentindeki insani drama maruz kalan siviller için yardım kampanyasına öncülük ediyor.Konu ile ilgili olarak bugün saat 12.00’te İHH Isparta Temsilciliğinin bulunduğu Cumhuriyet Caddesindeki merkezinde ortak basın açıklaması yapıldı. Mekke Eğitim Vakfı Başkanı Halil İbrahim Ertuç, Diyanet – Sen Isparta Şube Başkanı ve İHH Isparta Temsilcisi Osman Akçil başta olmak üzere yaklaşık 20 Sivil Toplum Kuruluşunun Başkan ve Temsilcileri katıldı.Toplantıda STK’lar tarafından hazırlanan ortak basın açıklamasını İnsani Yardım Vakfı (İHH) Isparta Temsilcisi Osman Akçil okudu. Söz konusu açıklamada; “Öncelikle dün akşam Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremler nedeniyle başta bu illerimiz olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve söz konusu depremlerde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Biz de İHH olarak hemen harekete geçerek genel merkez düzeyinde Elazığ ve Malatya illerimize 21 Tır yardım malzemesi ulaştırıyoruz.Bilindiği gibi, 2011 yılında başlayan ve 9 yılı geride kalan Suriye’deki iç savaş tüm acımasızlığı ile devam etmektedir. İdlib, Hatay ilimize çok yakın bir konumda olup Suriye rejim güçleri ile Rusya tarafından yoğun bombardımana maruz kalmaktadır. Esed Rejimi kendine muhalif tüm bölgelerde olduğu gibi İdlib'de de kitlesel yok etme politikası uygulamaktadır. Yaşam alanları, eğitim kurumları, ibadethaneler, pazar yerleri siviller hiç dikkate alınmaksızın bombalanmakta, binlerce masum insan ya yok edilmekte ya da evlerini, yurtlarını terk etmeye zorlanmaktadır. İdlib’li masum insanlar da en yakın ülke olan Türkiye'ye sığınmak için akın akın sınıra doğru gelmektedir. Rejimin kendine düşman olarak gördüğü kendi halkını acımasızca bombalamakta, maalesef olan yine masum insanlara olmaktadır. İdlib'de şu ana kadar evlerini terk edenlerin sayısı 250 binden fazladır.Bu nedenle, halen rejim güçlerinin bombardımanına hedef olan Suriye’nin İdlib şehrinin güney kırsalından yüzbinlerce Suriyeli Türkiye sınırına göç etmeyi sürdürmektedir. Savaş mağduru bu siviller, Türkiye tarafından sınıra yakın yerlerde kurulan çadırlarda hayatını zor şartlar altında sürdürmektedir.Bu doğrultuda, başta İHH olmak üzere Türkiye’den bölgeye giden yardım kuruluşları başta çadır, briket ev kurulması olmak üzere tüm ihtiyaçları için yoğun bir çalışma yürütmektedir.İşte bu noktada biz İnsani Yardım Vakfı (İHH) olarak; Isparta’daki Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte; bombardımandan kaçan siviller için kurulan bu çadır kampında hayatını zor şartlar altında idame ettirmeye çalışan din kardeşlerimize yardım elimizi uzatmak için çağrıda bulunuyoruz.Kampta zorlu kış şartlarını da göz önüne alarak; İdlibli kardeşlerimizin Briket ev, çadır, gıda kolisi, battaniye, çizme-çorap ve mont gibi acil insani yardıma ihtiyaç var. Yardımsever ve Hayırsever kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız; 24 m2 iki göz, briket evler için 2.200 TL, çadır için 2.000 TL, gıda kolisi için 120 TL, Un için 110 TL, Halı için 40 TL, Battaniye için 40 TL, mont için 40 TL, bağış yapabilirsiniz ve İdlibli masumları kış şartlarında sevindirebilirsiniz.Şuanda, İdlib şehrinden Türkiye sınırında oluşturulan çadır kamplarına göç eden binlerce Suriyeli aile için yardımlar yapılmaktadır ancak yeterli değildir. Daha çok yardıma ihtiyaç vardır. Hangimiz böyle çadırlar içerisinde yaşamak isteriz? Çadır hayatı gerçekten zor. Diğer tarafta ise bu imkanı bile elde edemeyen insanlar var. Onların da ihtiyacı giderilmesi gerekiyor. İhtiyacın tamamına yetişebilmemiz için yardımların acil olarak artırılması gerekiyor. Uzun vadede ise çadır hayatına tamamen son verilip bu çadırları eve çevirerek yapılan ve yapılacak olan bu briket evlere yerleştirilmesi planlanıyor.Bu doğrultuda; Isparta’da bulunan ve şuanda burada yer alan yaklaşık 30 Sivil Toplum Kuruluşu olarak İHH aracılığıyla mazlum Suriyelilere destek olmak isteyen vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Ayni yardım yapmak isteyenler yardımlarını İHH Isparta Temsilciliğimizin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi 1602 Sokak No.2 Kat: 2 adresine getirebileceği gibi, nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız ise İHH Isparta Temsilciliğinin Kuveyt Türk Katılım Bankası Isparta Şubesindeki TR77 0020 5000 0912 3018 900001 IBAN nolu hesaba yatırabilirler” dedi.Bu Bildiriye imza koyan Sivil Toplum Kuruluşları: