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En taze, en leziz, en doğal ve ağız tadıyla yiyebileceğiniz karpuz , kavun için doğru adres 4 mevsim manav.
Üstelik siparişlerinizi saat 09:00'dan 19:00'a kadar telefon ve whatsapp'tan mesajla da gönderebiliyorsunuz. 4 mevsim manav ALO MANAV İLE EVLERE GELİYOR!
''Çarşı pazar dolaşmayın! hepsini tek bir noktadan alın! yorulmayın!''
4 MEVSİM MANAV
Whatssapp: 0 544 929 51 26
Adres: Ayazmana yolu üzeri (Demirköprü altı)