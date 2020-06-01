DALINDAN YENİ KOPAN MEYVELER - TARLADAN TEZGAHA SEBZELER

ALO MANAV İLE EVLERE GELİYOR!

''Çarşı pazar dolaşmayın! hepsini tek bir noktadan alın! yorulmayın!''

4 MEVSİM MANAV

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Isparta'da tazelik, kaliteli ürün,hesaplı alışveriş ve güler yüzlü hizmet 4 mevsim manavda...Elma'dan armut'a çilek'ten muz'a yada domates biber patlıcan aradığınız tüm meyve ve sebzeler 4 mevsim manav'da!En taze, en leziz, en doğal ve ağız tadıyla yiyebileceğiniz karpuz , kavun için doğru adres 4 mevsim manav.aat 09:00'dan 19:00'a kadar telefon ve whatsapp'tan mesajla da gönderebiliyorsunuz.