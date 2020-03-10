Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde hafta başından beri etkinlikler yapılmaktadır. İlkokul, Ortaokul ve Liselerde İlk 72 Saat Temel Afet Bilinci ve Depremden Sonra Tahliye Tatbikatı eğitimlerinin yanı sıra okullarımızda bu hafta içerisinde tatbikatlar düzenlenmektedir. Bu haftayı Isparta için daha önemli kılan etkinliklerden bir tanesi de Isparta Mustafa Gürkan Anadolu Lisesinde Gerçekleşti. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ-Malatya Depremi meydana gelmiş ve tüm ülkeyi derin bir kedere boğmuştu. Ülke olarak en kısa zamanda seferber olup, yaraları mümkün olabilecek zamanda sarmaya çalıştık ve halen sarmaktadır. Türk milletinin Elazığ ve Malatya için tek yürek olup mazlumların yanında yer alma anlayışına ülkemizin her yerinden verilen destekle bir kez daha şahit olduk. Isparta olarak Isparta Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ve Isparta Belediyesinin ortak çalışmasıyla ayni ve nakdi yardım yapılmıştır. İşte tam bu sırada Isparta ‘nın yüreğini ısıtacak haberle karşılaştık. Isparta Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi Öğrencileri Kendi cep harçlıklarından biriktirdikleri paraları Elazığ -Malatya depreminde zarar görmüş olan vatandaşlarımıza ulaşması için AFAD Acil Durum ve Yönetim Başkanlığının hesabına yatırmışlardır. Milletçe birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Türk Milletinin cömertliğinin bir tezahürü olarak altın kalpli çocuklarımızın bu şık hareketine Isparta AFAD kayıtsız kalmadı. İl Afet ve Acil Durum Müdürümüz Sayın Ethem KILIÇARSLAN ve Milli Eğitim Şube Müdürü Gönül Şahin ve Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi Müdürü Fahri Yorgancıları ziyaret ederek. Bu kampanyaya ön ayak olmuş öğrencilere Afet Çantası ve Ajanda hediye ederek yaptıkları bu güzel hareketin Isparta halkında ve Türk Milletinin anılarında hoş bir sada bıraktıklarını ve böyle yetişen gençlerimiz olduğu müddetçe Türkiye’nin bileğinin bükülemeyeceğine işaret ederek Gençlere teşekkür etmişlerdir. Bizlerde AFAD Isparta Ailesi olarak depremlerde her türlü desteği veren tüm vatandaşlarımıza müteşekkir olduğumuzu bilmenizi isteriz.Tüm Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.