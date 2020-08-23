Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yapılan Türkiye geneli narkotik uygulamasının ikinci aşaması olan metruk binaların kontrol edilmesi kapsamında;İlimizde bulunan 19 adet metruk bina ve çevresinde gerekli arama tarama faaliyetlerinin yanı sıra şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır.Emniyet ve Jandarma birimlerimiz geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımızı uyuşturucudan korumaya, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını da yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edecektir.