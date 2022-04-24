İki üniversitesiyle yaklaşık 80 bin öğrencimize ev sahipliği yapan Isparta’da Vali Ömer Seymenoğlu da iftar programlarında öğrencilerle bir arada olmaya devam ediyor. Vali Seymenoğlu ve eşi, Türkiye Diyanet Vakfı Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdunda öğrencilerle araya gelerek iftar öncesinde sohbet etti, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti sunulması ve duaların edilmesinin ardından oruçlar açıldı.Vali Seymenoğlu’na İl Müftüsü Bayram Şahin ve Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Cemil Şensöz de eşlik etti.