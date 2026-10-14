Isparta’da 632 proje için 41,5 milyar TL’lik yatırım

Isparta’da 632 proje için 41,5 milyar TL’lik yatırım
ISPARTA
G.Tarihi: 14.10.2026 00:11
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Isparta’da 632 proje için 41,5 milyar TL’lik yatırım

Isparta’da 2026 yılının 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Kent genelinde kamu kurumları ve mahallî idareler tarafından yürütülen 632 projenin toplam bedelinin 41 milyar 575 milyon TL olduğu açıklanırken, 2026 yılı için 10 milyar 431 milyon TL ödenek ayrıldığı bildirildi.

Isparta’daki yatırımlar masaya yatırıldı

Isparta’da düzenlenen 2026 Yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, kent genelinde devam eden yatırımlar ve projelerin son durumu değerlendirildi. Toplantıda yatırımların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması, ayrılan ödeneklerin etkin ve verimli kullanılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin hızlandırılması ve devam eden projelerin daha verimli şekilde yürütülmesi de toplantının gündeminde yer aldı.

632 projenin toplam bedeli 41 milyar 575 milyon TL

Isparta’da kamu kurum ve kuruluşları ile mahallî idareler tarafından yürütülen 632 projenin toplam bedelinin 41 milyar 575 milyon TL olduğu belirtildi.

Söz konusu projeler için 2026 yılında ayrılan ödenek ise 10 milyar 431 milyon TL olarak açıklandı. Yatırımların belirlenen takvim doğrultusunda ilerlemesi ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Isparta’nın her noktasına hizmet hedefi

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, Isparta’nın her alanda gelişmesi ve merkezden en uzak köylere kadar hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefi vurgulandı.

Kamu kurumları ve mahallî idarelerle iş birliği içerisinde çalışmaların aralıksız sürdürüleceği belirtilirken, kent genelindeki yatırımların tamamlanması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için koordinasyonun devam edeceği ifade edildi.

Isparta’da yürütülen projelerin ilerleyişi ve kamu yatırımlarına ilişkin gelişmeler, önümüzdeki süreçte de yakından takip edilecek.

 

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