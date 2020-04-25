ISPARTA'DA PAKETTE BALIK SİPARİŞİ PAKETTE GÖZDE BALIK

KARADENİZ SOMONU (TÜRK SOMON BALIĞI) TEZGAHLARDA

KURMA BALIK ( SALAMURA)

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GÖZDE BALIK EVİ VE GÖZDE BALIK'TAN BİLGİLENDİRME

Haftada 3 porsiyon balık tüketilmeli



























































salgını bitene kadar Gözde Balık ve Gözde Balık evi'nde pakette balık servisi devam ediyor.İsteyen pişmemiş temizlenmiş balık isteyen ızgarada yada tavada balık sipariş verebiliyor. Siz sadece hangi balık türü olduğunu söyleyin ve gerisini Gözde Balık ekibine bırakın! Kısa bir süre sonra siparişiniz sıcacık kapınıza gelsin!Somon balığının sağlığa birçok faydası bulunuyor.Zengin omega 3 ve protein kaynağı!- Paket servis ve balık pişirme numaralarıdır.Bağışıklık sisteminin salgıladığı antikorlar protein yapıdadır. Protein alımınızı yeterli düzeyde tutmalısınız. Et, tavuk, balık, hindi, yumurta, süt ürünleri, bakliyatlar protein içerir. Ayrıca bu grupta çinko minerali direncimizi arttırmamızda yardımcı olur.Omega 3 yağ asitleri de bağışıklık sistemimizi güçlendirmede önemli rol oynar. Başta balık olmak üzere semizotu ve cevizde de bulunur. Balık tüketiminiz ızgara veya fırında olmalı. Haftada 3 porsiyon öneriyoruz.