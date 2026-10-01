Ömür boyu nafaka döneminde yeni dönem başlıyor

Ömür boyu nafaka döneminde yeni dönem başlıyor
ISPARTA
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Ömür boyu nafaka döneminde yeni dönem başlıyor

Anayasa Mahkemesi, boşanma sonrasında yoksulluk nafakasının “süresiz olarak” talep edilmesine ilişkin düzenlemede yer alan ifadeyi iptal etti. Kararın yürürlük tarihi ise 30 Haziran 2027 olarak belirlendi.

Boşanma davalarının önemli başlıklarından biri olan yoksulluk nafakasıyla ilgili yeni bir dönem başlıyor.

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer alan “süresiz olarak” ibaresini iptal etti. Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte düzenlemenin geleceğine ilişkin süreç de netleşti.

Karar hemen uygulanmayacak

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı bugün itibarıyla yürürlüğe girmeyecek.

İptal hükmünün, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından 9 ay sonra, 30 Haziran 2027 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verildi.

Bu süre içerisinde yeni yasal düzenlemenin hazırlanması ve nafakanın süresine ilişkin yeni hukuki çerçevenin oluşturulması bekleniyor.

Nafaka tamamen kaldırılmadı

Kararla ilgili en önemli ayrıntılardan biri ise yoksulluk nafakasının tamamen ortadan kaldırılmaması.

AYM’nin iptal ettiği bölüm, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın nafakayı “süresiz olarak” talep edebilmesine ilişkin ifade oldu.

Dolayısıyla karar, mevcut durumda ödenen tüm nafakaların kendiliğinden sona ereceği anlamına gelmiyor.

Yeni düzenlemenin detayları merak ediliyor

30 Haziran 2027’ye kadar yapılacak yasal düzenlemeyle birlikte yoksulluk nafakasının hangi şartlarda ve ne kadar süreyle ödeneceğinin belirlenmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemede özellikle nafakanın süresi, mevcut nafaka kararlarının durumu ve geçiş hükümlerinin nasıl uygulanacağı önem taşıyacak.

Çocuk nafakası karar kapsamında değil

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, boşanan eşe bağlanan yoksulluk nafakasındaki “süresiz olarak” ibaresiyle ilgili.

Çocukların bakım ve eğitim giderleri için ödenen iştirak nafakası ise bu kararın doğrudan kapsamında bulunmuyor.

30 Haziran 2027 tarihiyle birlikte boşanma sonrası yoksulluk nafakasına ilişkin yeni hukuki dönemin başlaması beklenirken, bu tarihe kadar yapılacak yasal düzenlemeler uygulamanın nasıl şekilleneceğini belirleyecek.

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Ömür boyu nafaka döneminde yeni dönem başlıyor
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