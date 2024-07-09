Gram Altında Ezber Bozan Tahmin: Sadece 2 Gününüz Var, Hazırlığa Başlayın

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki günlerde altın piyasasında yaşanacakları değerlendirdi ve dikkat çeken tahminlerde bulundu.

Gram Altın Zirve Yapabilir

Yılın geri kalanı için öngörülerini paylaşan Memiş, ağustos ayında gram altın için zirve beklediğini söyledi. Gram altının 2 bin 500 TL seviyelerinde olduğunu hatırlatan Memiş, altın fiyatları açısından bu haftanın kritik olduğunu kaydetti.

Perşembe ve Cuma Günlerine Dikkat

Özellikle perşembe ve cuma günlerine dikkat çeken Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak enflasyon verilerinin takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Memiş, söz konusu verilerin altın fiyatları üstünde önemli etkilerinin olabileceğini belirtti.

Yeni Rekorlar Geliyor

Haziran ayında düşüş gösteren altının temmuzda yeniden yükseliş trendine girdiğini aktaran Memiş, yeni rekorlar için önümüzdeki ayları işaret etti. Haziran ayında 2 bin 420 TL seviyelerinde olan gram altının bugün itibarıyla 2 bin 520 TL’yi test ettiğini belirten Memiş, önümüzdeki ay için 2 bin 600 TL, yıl sonu için ise 3 bin-3 bin 500 TL bandının görülmesini beklediğini dile getirdi.

Yatırımcılara Tavsiyeler

Memiş, yatırımcılara acil nakit ihtiyaçları olmadığı sürece altınlarını bozmamalarını tavsiye etti. Gram altına ilgi duyanlara seslenen İslam Memiş, “Her ay yeni rekorların geleceğini düşünüyoruz. Beklemek zarar getirebilir” dedi.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda, yatırımcıların önümüzdeki günlerde dikkatli olmaları ve piyasa hareketlerini yakından takip etmeleri önem arz ediyor.