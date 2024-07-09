Faturalar Dibi Görecek: Yeni Enerji Reformu Geliyor

Elektrik ve doğal gaza ilişkin hazırlanan yeni enerji reformuyla faturalandırmada yeni bir döneme girilecek.

Enerji fiyatları, yüksek enflasyon verilerine rağmen bir süredir istikrarlı bir seyir içindeyken, geçen hafta elektriğe zam yapıldığı açıklanmıştı. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik ve doğal gaz faturalarında köklü dönüşüm yaratacak yeni kararlara imza attı. Hayata geçirilecek yeni sistem ile vatandaşların refah seviyelerinin artırılması amaçlanıyor.

Faturalandırmada “Eşitlik” Adımı

Elektrik ve doğal gazda uygulanacak kademeli artışlar ile tarifeler yeniden tespit edilecek. Böylelikle enerji maliyetlerindeki adaletsizliklerin sonlanacağı ve tüketicilere daha adil bir şekilde fatura kesileceği öngörülüyor.

Gelire Göre Tarife Uygulaması

Bakanlık yetkililerinden gelen açıklamalara göre, yakın gelecekte elektrik ve doğal gaz faturalarında gelir gruplarına özel tarifeler yaşama geçirilecek. Yeni sistem ile düşük hane içi gelire sahip olan ailelere daha düşük fatura tutarlarıyla destek olunacak. Tüketimdeki değişiklikler ya da gelirlerde artış durumunda ise tarifeler kademeli olarak ayarlanacak. Böylece, vatandaşlara tüketim alışkanlıklarına göre adil bir şekilde fatura çıkacak.

Doğal Gaz Desteği Duyurulmuştu

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan doğal gaz desteği, enerji tasarrufunu teşvik etmek için uygulanan çeşitli çalışmalar arasında ön plana çıkmıştı. Fakat bu desteğin mayıs ayında son bulmasıyla birlikte, enerji politikalarında yeni bir dönemin başlaması gerektiğinin altı çiziliyor.

Bu reformlar sayesinde enerji tüketiminde daha adil ve sürdürülebilir bir yapı hedefleniyor, vatandaşların enerji maliyetleri üzerindeki yükünün azaltılması planlanıyor.