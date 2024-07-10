Isparta İl Genelinde Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Isparta İl Özel İdaresi, il genelinde asfalt yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Aksu ilçesinde Zindan Mağarası ve Başpınar Tabiat Parkı arasındaki yolda ve Eğirdir-Bağcık köyünde sathi kaplama, Sarıidris Beldesi'nde ise sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor. Vali Aydın Baruş da çalışma yapılan yerlerde incelemelerde bulundu.

Aksu İlçesi Çalışmaları

Aksu İlçesi'nde vatandaşların doğa harikası Başpınar Tabiat Parkı’na ulaşmak için sıklıkla kullandığı Zindan Mağarası önünden başlayan yaklaşık 6 km’lik yola İl Özel İdaresi tarafından sathi kaplama yapıldı. Yapımı tamamlanan yolda incelemelerde bulunan Vali Baruş, şunları söyledi:

“Daha önceden buraya geldiğimizde yol zemininin çok kötü olduğu ve vatandaşlarımızın özellikle Başpınar Tabiat Parkı’na giderken zorluklarla karşı karşıya olduğuna şahit olmuştuk. İl Özel İdaremiz burada çalışma başlattı ve yolun altyapı çalışmalarını tamamladı. Aksu, doğal güzellikleriyle gerçekten dışarıdan çok sayıda insanın rağbet gösterdiği bir ilçe. Bu doğa güzelliklerine gelmek, görmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Zindan Mağarası'na, Başpınar Tabiat Parkı'na davet ediyoruz. Zindan Mağarası ile Aksu ilçe merkezini bağlayan yolun yaklaşık 950 metrelik zemini de kötü. Orayı da sıcak asfalt yaparak buradaki ulaşımı mükemmel hale getireceğiz.”

Başpınar Tabiat Parkı'nda İncelemeler

Başpınar Tabiat Parkı'na geçen Vali Baruş, burada da incelemelerde bulunarak orman yangınları konusunda uyarılarda bulundu. Vali Baruş, “Orman yangınları konusunda çok dikkatli olmamız lazım. Ormanlık alanlara giriş valilik kararıyla 10 Haziran’dan itibaren yasaklandı. 15 Ekim’e kadar kesinlikle ormanlık alanlara izinsiz girip oralarda durmayalım, kamp kurmayalım. Ancak Milli Parklar içerisindeki Başpınar tabiat parkında piknik yapmak serbest. Ama bu piknikleri yaparken faaliyetimiz sona erdikten sonra çöplerimizi toplayıp çöp bırakma alanlarına bırakalım. Gelecek nesillere karşı bir sorumluluğumuz var. Bu güzel çevreyi korumamız lazım.”

Sarıidris Beldesi ve Bağcık Köyü Çalışmaları

Vali Baruş, Bağcık köyü ile belde arasındaki 5 km’lik yolda devam eden sathi kaplama çalışmasını yerinde inceleyerek, “Köylülerimiz, Gelendost ilçemizdeki tarım alanlarında yoğun olarak iş yaptıkları için bu yolu sık kullanıyordu. Yolu bu yıl sathi kaplama programımıza aldık. Köylülerimizin önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak. Çok memnunlar. Bu yolları yapmadaki temel amacımız, köylülerimizin gidecekleri yerlere rahat bir şekilde ulaşması. Köylerin terk edilmemesini istiyoruz. Onların bu çalışkanlığı karşısında biz de bir nebze olsun katkı babında bu yolu yapalım dedik.”

Son olarak, Sarıidris belde merkezini Isparta-Konya anayoluna bağlayan 7 km’lik yolda devam eden sıcak asfalt yapım çalışmalarını inceledi. Vali Baruş, “Şu anda Sarıidris'in içerisindeyiz. Sarıidris'i ana yola bağlayacak güzergahtayız. Kesintisiz bir ulaşım olacak. Bağcıktan başlayarak Sarıidris üzerinden Konya yoluna bağlantı sağlanacak. İl Özel İdaresi olarak inşallah bu yıl yaklaşık 35 km üzerinde bir sıcak asfalt çalışmamız olacak. Bu çalışmaları yaparken bize hükümetimiz tarafından destek veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Enerji Bakanlığımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Vali Baruş, incelemelerinin ardından Sarıidrisli vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.



































































































