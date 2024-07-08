LPG'ye Yine Zam Geliyor: Arabası Olan Kara Kara Düşünecek

Bu gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 1 TL 75 kuruşluk zam gelecek.

Geçtiğimiz haftanın başında benzin ve dizel yakıtlara sırasıyla 2 TL ve 1,68 TL zam yapıldıktan sonra, Cumartesi günü bu yakıtlara ek olarak 13 kuruşluk bir zam daha geldi. Bu yeni fiyat artışları, akaryakıt istasyonlarında hemen müşterilere yansıtıldı. Şu anda otogaz fiyatları için yeni bir zam beklentisi bulunuyor.

Gece yarısından itibaren LPG'nin litre başına fiyatına 1 TL 75 kuruşluk bir zam yapılacağı açıklandı. Bu zammın yarın pompa fiyatlarına yansıtılması planlanıyor ve LPG'nin perakende satış fiyatları da bu güncelleme ile birlikte yenilenecek.

Mevcut Fiyatlar:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44.47 TL

Motorin: 44.49 TL

LPG: 22.51 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 44.61 TL

Motorin: 44.59 TL

LPG: 22.98 TL

Ankara

Benzin: 45.60 TL

Motorin: 45.57 TL

LPG: 22.95 TL

İzmir