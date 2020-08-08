Kovid-19 salgınıyla yaşantımıza giren kontrollü sosyal hayat tedbirlerine uyulup uyulmadığı “Sağlık İçin Hepimiz İçin” özdeyişiyle denetleniyor. Perşembe günü başlayan kontrollü sosyal hayat denetimleri Isparta’da 300 kişilik ekiple il merkezi ve ilçelerde devam ediyor. Kamu çalışanları ve STK temsilcilerinden oluşturulan ekiplerce gece saatlerine kadar süren denetimler; iş yerleri, lokantalar, toplu taşıma araçları, taksiler, kahvehaneler, alışveriş alanları, pazar yerleri, kafeler, berberler gibi bir çok alanda gerçekleşiyor.Kontrollü sosyal hayat denetimleri nişan/düğün gibi eğlencelerin yapıldığı salon ve açık alanları da kapsıyor. Isparta Valiliği ekipleri gece boyunca şehir merkezinde faaliyet gösteren nişan/düğün gibi organizasyonların yapıldığı işletmeleri gezerek işletme sahiplerinin alınan tedbirlere uyup uymadığını kontrol ettiler. Bulaşıcılığı çok yüksek olan Koronavirüsün yayılım hızının düşürülmesi için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca yayınlanan kontrollü sosyal hayat tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler işletme sahiplerine bilgilendirmede bulundular. Ateş ölçümü, maske, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini yerinde gözlemleyen ekipler kurallara uyulması konusunda azami özen gösterilmesini de istediler.