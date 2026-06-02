isparta-oto-ekspertizIsparta Haber Google Haberler

Esra Düzdemir’in Isparta Videosu Sosyal Medyada İlgi Gördü

Esra Düzdemir’in Isparta Videosu Sosyal Medyada İlgi Gördü
ISPARTA
110 Okunma
0
isparta-kuyumcu

Esra Düzdemir’in Isparta Videosu Sosyal Medyada İlgi Gördü


Instagram içerik üreticisi Esra Düzdemir’in Isparta’da çektiği kısa gezi videosu, kentin doğal ve kültürel güzelliklerini ön plana çıkararak sosyal medyada binlerce kullanıcıya ulaştı.

Sosyal medya içerik üreticisi Esra Düzdemir, Instagram hesabında paylaştığı Isparta temalı video ile kentin farklı noktalarını takipçilerine tanıttı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Videoda Isparta’nın tarihi ve doğal güzelliklerine yer veren Düzdemir, şehirdeki gezi rotasından kesitler paylaştı. Görüntülerde tarihi yapılar, doğa yürüyüşü alanları ve bölgenin sakin atmosferi dikkat çekti.

Paylaşımda özellikle Kovada Gölü, Eğirdir ve İslamköy gibi Isparta’nın öne çıkan destinasyonlarına yer verildi. Kentin yeşil doğasını, göl manzaralarını ve tarihi dokusunu yansıtan görüntüler, izleyenlerden olumlu yorumlar aldı.

Videoda ayrıca yöresel yaşam kültürüne ilişkin detaylar da yer aldı. Bölgeye özgü lezzetlerin ve günlük yaşamdan karelerin paylaşıldığı içerik, Isparta’nın sadece doğal güzellikleriyle değil, kültürel zenginlikleriyle de öne çıktığını gösterdi.

Takipçileri tarafından büyük ilgi gören video, Isparta’nın tanıtımına katkı sağlayan içerikler arasında gösterilirken, birçok kullanıcı paylaşımın ardından kenti ziyaret etmek istediğini belirten yorumlarda bulundu.

Sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan içerik, Isparta’nın sahip olduğu turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle doğa, tarih ve kültür turizmine ilgi duyan kullanıcılar tarafından beğenilen video, şehrin tanıtımına yönelik olumlu bir etki oluşturdu.

 

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Vali Erin Gül Hasadında Üreticilerle Buluştu
Isparta İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Bir Binada 4 Okul: Velilerden Tepki
Isparta'da “Atla Gel” Sözünün Hakkını Verdiler
TRT Mikrofonlarından Türkiye'ye Isparta Daveti
Ataseven'den Müze Çıkışı: "Afyon'da Var, Isparta'da Neden Yok?"
Denetimden Kaçtı, Cezadan Kaçamadı
Üreten ve Öğrenen Isparta'da Renkli Başlangıç
Miraslı Ev ve Arsaların Satışında Yeni Dönem Başlıyor
Gece Yarısı Feci Kaza: Alkollü Sürücü Traktöre Çarptı
Motosiklet Tutkunları Gölcük'te Buluşuyor
Köylerde Çöp İsyanı! Vatandaşlar Hastalıktan Endişeli
Okul Çevrelerinde Denetimler Sürüyor
Isparta'nın Su Geleceğine Dev Yatırım
Halk Eğitim Merkezi Yanında Korkutan Olay
Adliye Karşısında Gece Yarısı Kaza
Dereboğazı Kavşağı İçin Acil Güvenlik Çağrısı
Isparta Tarihini Dünyaya Açacak Hamle
ISUBÜ Öğrenci Memnuniyetinde Zirveye Yükseldi
Akaryakıtta Çifte İndirim Beklentisi
Eğirdir Gölü’nde Alarm Veren Görüntüler
Yasa Boğan Kazadan Acı Detay: Kimlikleri Belli Oldu YÜREKLERİ DAĞLAYAN VEDA
Isparta Bayram Tatilinde En Çok İlgi Gören Şehirlerden Biri Oldu
Eğirdir Yolunda Korkutan Kaza Kamerada
Dereboğazı'nda Korkutan Görüntü
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta Belediyesi Bayramda Vatandaşın Yanında Oldu
Isparta Belediyesi Bayramda Vatandaşın Yanında Oldu
Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı
Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı
Bisiklet Yoluna Park Tepkisi: “Bu Yol Güvenliğimiz İçin Yapıldı”
Bisiklet Yoluna Park Tepkisi: “Bu Yol Güvenliğimiz İçin Yapıldı”
Bayram Trafiğinde Sıkı Denetim: “Bir Anlık İhmal Hayat Karartabilir”
Bayram Trafiğinde Sıkı Denetim: “Bir Anlık İhmal Hayat Karartabilir”