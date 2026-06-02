Esra Düzdemir’in Isparta Videosu Sosyal Medyada İlgi Gördü



Instagram içerik üreticisi Esra Düzdemir’in Isparta’da çektiği kısa gezi videosu, kentin doğal ve kültürel güzelliklerini ön plana çıkararak sosyal medyada binlerce kullanıcıya ulaştı.

Sosyal medya içerik üreticisi Esra Düzdemir, Instagram hesabında paylaştığı Isparta temalı video ile kentin farklı noktalarını takipçilerine tanıttı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Videoda Isparta’nın tarihi ve doğal güzelliklerine yer veren Düzdemir, şehirdeki gezi rotasından kesitler paylaştı. Görüntülerde tarihi yapılar, doğa yürüyüşü alanları ve bölgenin sakin atmosferi dikkat çekti.

Paylaşımda özellikle Kovada Gölü, Eğirdir ve İslamköy gibi Isparta’nın öne çıkan destinasyonlarına yer verildi. Kentin yeşil doğasını, göl manzaralarını ve tarihi dokusunu yansıtan görüntüler, izleyenlerden olumlu yorumlar aldı.

Videoda ayrıca yöresel yaşam kültürüne ilişkin detaylar da yer aldı. Bölgeye özgü lezzetlerin ve günlük yaşamdan karelerin paylaşıldığı içerik, Isparta’nın sadece doğal güzellikleriyle değil, kültürel zenginlikleriyle de öne çıktığını gösterdi.

Takipçileri tarafından büyük ilgi gören video, Isparta’nın tanıtımına katkı sağlayan içerikler arasında gösterilirken, birçok kullanıcı paylaşımın ardından kenti ziyaret etmek istediğini belirten yorumlarda bulundu.

Sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan içerik, Isparta’nın sahip olduğu turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle doğa, tarih ve kültür turizmine ilgi duyan kullanıcılar tarafından beğenilen video, şehrin tanıtımına yönelik olumlu bir etki oluşturdu.



