Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: Kartlı Sistem ve Yapay Zekâ Geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni eğitim öğretim yılı öncesi hayata geçirmeyi planladığı güvenlik sistemiyle birlikte okullarda yeni bir dönem başlayacak. Bakanlık, öğrencilerin okul giriş çıkışlarını daha kontrollü hale getirmek amacıyla kartlı geçiş ve turnike sistemleri üzerinde çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin kendilerini okul ortamında daha güvenli hissetmeleri için emniyet birimleri ve okul yönetimleriyle koordineli şekilde çalışıldığını belirterek, yeni dönemde güvenlik uygulamalarının yapay zekâ destekli sistemlerle güçlendirileceğini duyurdu.

Kartlı Geçiş Sistemi Geliyor

Eylül ayında devreye alınması planlanan sistem kapsamında öğrencilerin okula giriş ve çıkışları kartlı geçiş sistemiyle takip edilecek. Bakanlık tarafından sürdürülen teknik çalışmaların yeni eğitim yılı başlamadan tamamlanması hedefleniyor.

Yeni uygulamayla birlikte okul çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılması ve giriş çıkışların daha kontrollü hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yapay Zekâ Destekli Takip Sistemi

Bakan Tekin, okullarda yaşanabilecek olağan dışı durumların erken aşamada tespit edilmesi için yapay zekâ tabanlı bir sistem üzerinde çalışıldığını da açıkladı.

Mevcut karar destek altyapısının rehberlik servisleriyle entegre edileceğini belirten Tekin, sistem sayesinde öğrencilerle ilgili dikkat çeken veya risk taşıyan durumların analiz edilerek rehber öğretmenlere otomatik bildirim gönderileceğini ifade etti.

Yapılacak değerlendirmelerin ardından rehber öğretmenlerin öğrenciyle görüşeceği, gerekli durumlarda ise sürecin daha yakından takip edileceği belirtildi.

Kişisel Veriler Korunacak

Bakanlık yetkilileri, sistemin tamamen öğrenci güvenliğini artırmaya yönelik tasarlandığını vurgularken, yapılacak bildirimlerde kişisel verilerin korunmasına özel önem verileceğini açıkladı.

Ayrıca rehberlik sürecine rağmen çözülemeyen ve risk taşıdığı değerlendirilen bazı durumlarda okul yönetimi veya ilgili güvenlik birimlerinin de bilgilendirilebileceği ifade edildi.

Yeni uygulamanın özellikle büyük şehirlerdeki okul güvenliğine önemli katkı sağlaması bekleniyor.