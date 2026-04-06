Başkentte Tarihi Gün: Emekli Astsubaylar Hem Şehitlerini Anacak Hem Haklarını Arayacak!

ANKARA – 4 Nisan 2026 Cumartesi günü Ankara’nın kalbi Anadolu (Tandoğan) Meydanı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen emekli astsubayların "Hak, Onur ve Adalet" haykırışına sahne olacak.

Emekli Astsubay Temsil Heyeti tarafından düzenlenen organizasyon, iki kritik gündemi bir araya getiriyor. Program, Türk denizcilik tarihinin derin izlerini taşıyan Deniz Şehitleri’ni Anma Töreni ile başlayacak; ardından on binlerce emekli astsubay ve ailesinin katılımıyla "Büyük Astsubay Mitingi" gerçekleştirilecek.

Anma Töreninden Adalet Kürsüsüne

Saat 13.00’te başlayacak olan açık hava toplantısında, hüzün ve kararlılık bir arada yaşanacak. Deniz şehitlerinin manevi huzurunda yapılacak vefa duruşunun ardından, mikrofonlar yıllardır çözüm bekleyen özlük hakları sorunlarına çevrilecek.

Mitingin ana temasını oluşturan “Hak, Onur ve Adalet” vurgusuyla, 40 yılı aşkın süredir verilen ancak tutulmayan sözler, maaş dengesizliği ve sosyal haklardaki eksiklikler en üst perdeden kamuoyuna duyurulacak.

"Sözler Tutulmadı, Sabır Tükendi"

Emekli Astsubay Temsil Heyeti Miting Tertip Komitesi’nden yapılan açıklamada, devletine ve milletine ömrünü adamış vatan kahramanlarının emeklilik döneminde ciddi ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Komite, sürekli ötelenen taleplerin artık görmezden gelinemeyecek bir noktaya ulaştığını ifade ederek şu çağrıda bulundu:

"Bu miting; sadece bir hak arayışı değil, aynı zamanda devletine sadakatle hizmet etmiş kahramanlara bir vefa borcunun hatırlatılmasıdır. Adalet arayışındaki kararlı sesimizin geleceğe dair mücadele azmimizi göstereceği bu tarihi güne tüm kamuoyunu davet ediyoruz."

Medya ve Kamuoyuna Hassasiyet Çağrısı

Ulusal ve yerel basının yoğun ilgi göstermesi beklenen program için basın kuruluşlarına, televizyon kanallarına ve köşe yazarlarına özel bir davet iletildi. Emekli astsubayların taleplerinin geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla medyanın bu "haklı mücadeleyi" gündeme taşıması bekleniyor.

Program Detayları:

Tarih: 4 Nisan 2026 Cumartesi

Saat: 13.00

Yer: Ankara / Tandoğan Anadolu Meydanı

İçerik: Deniz Şehitleri Anma Töreni & Büyük Astsubay Mitingi

