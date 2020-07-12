OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 108 yaşındaki Emine Kederoğlu, uzun ömrünü doğal beslenme, çalışma ve hayatı sevmeye bağlıyor.

Emine nine, 5 çocuk sahibi oldukları eşini 20 yıl önce kaybetti. Çocuklarını evlendiren ve 14 toruna sahip olan Kederoğlu, oğluyla birlikte kaldığı evde yaşamını sürdürüyor.

Kederoğlu, AA muhabirine, uzun ve sağlıklı yaşamanın sırlarını anlattı.

Gezmeyi, düzenli beslenmeyi ve çalışmayı çok sevdiğini belirten Kederoğlu, "Sabah ezanıyla uyanıyor, namazımı kılıyorum. Kur'an-ı Kerim okuyorum. Tereyağ, bal, zeytin, et, yoğurt, süt ve peynir gibi doğal besinlerle kahvaltı yaptıktan sonra ev işlerimi yapıyorum. Yemeyi çok seviyorum. Perhizim yok. Canımın istediğini yapar yerim. Yaylalarda gezmeyi de seviyorum. Yaşlılık çok zor. Gençlik gibisi yok. Gençlik ele geçmez, parayla alınmaz, değerini bilin." diye konuştu.

Kederoğlu, çocukluğundan beri çok isteği okuma yazma öğrenme hayalini 60 yaşında gerçeğe dönüştürdüğünü dile getirdi.

Emine ninenin 75 yaşındaki oğlu Cavit Kederoğlu da 108 yaşındaki annesinin sağlık sorunu bulunmadığını, tüm ihtiyaçlarını kendisinin giderebildiğini belirterek, "Annem hiçbir şeyi kafasına takmaz. Tamamen organik yiyeceklere beslenir. Ev işlerini her zaman kendisi yapar. Evine gelenlere hizmet etmeyi ve ikramlarda bulunmayı sever. Evlatları olarak nereye isterse oraya götürdük. Türkiye'de gezdirmediğimiz yer kalmadı gibi. Allah'ım başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.