- "Yağ stokları bitmiş durumda"

- "Lavantanın kremi ve kolonyası popüler oldu"

Burdur'da üretilen, içeriğindeki metil alkol nedeniyle kolonya ve kozmetik ürün yapımında da kullanılan lavanta ile kekik yağına olan talep arttı. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyayı etkisi altına almasının ardından bakteri, mantar ve virüsler üzerinde etkili olduğu düşünülen dezenfektan özelliğine sahip, bağışıklık sistemini güçlendirici tıbbi aromatik bitkilerden lavanta ve kekik yağına yurt içinde ve yurt dışında ilgi gösteriliyor.Burdur'da üretilen, içeriğindeki metil alkol nedeniyle kolonya ve kozmetik ürün yapımında da kullanılan lavanta ile kekik yağına olan talep arttı.Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyayı etkisi altına almasının ardından bakteri, mantar ve virüsler üzerinde etkili olduğu düşünülen dezenfektan özelliğine sahip, bağışıklık sistemini güçlendirici tıbbi aromatik bitkilerden lavanta ve kekik yağına yurt içinde ve yurt dışında ilgi gösteriliyor.Türkiye'nin en büyük lavanta tarlalarından biri olan Akçaköy Lavanta Deresi'nde yetiştirilen lavanta ve kekiğin işlenmesi de Lisinia Doğa Merkezi'nde aralıksız devam ediyor.Artan talebi karşılamak için yoğun bir çalışmanın yürütüldüğü merkezde, toptan yağ stoklarının bittiği bildirildi.Kovid-19'la mücadele sürecinde gündeme gelen tıbbi aromatik bitkilerden lavanta içeriğindeki zengin alkol varlığı ile kolonyası ve kreminin yapılmasının yanında çayları olarak da talep görüyor.Bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen kekik ile adaçayı da rağbet gören aromatik bitkiler arasında başı çekiyor.Lisinia Doğa Merkezi Kurucusu ve Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede, insanların lavanta, kekik ve adaçayına ilgi gösterdiğini, bu durumun talep patlamasına yol açtığını söyledi.Sarıca, Türkiye'de koronavirüs görülmeden önce daha çok yurt dışına ihracat yaptıklarına değinerek, şöyle konuştu:"Şu anda yurt içi satışlarımız ön planda. Ciddi bir talep var, elimizdeki toptan satışını yaptığımız yağ stokları bitmiş durumda. Bunun büyük bir kısmı iç piyasaya dağıldı. Almanya, Kanada, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkeye son üç aydan beri tıbbi aromatik bitkilerimizin yağlarını ihracatçı firmalar vasıtasıyla gönderiyorduk ancak son günlerde ülkemizdeki şehirlerimizin tamamından talep var. Bu talebi karşılamaya çalışıyoruz."Sarıca, Türkiye'de tıbbi aromatik bitkiler denince akıllara ilk önce Isparta ve Burdur'un geldiğine dikkati çekerek göller bölgesinde ciddi oranda yetiştirilen bu bitkilerin yağlarının çıkarıldığını kaydetti.Lavanta yağında yıllık 2 tona yakın üretim yaptıklarının bilgisini veren Sarıca, şunları kaydetti:"Eğer bir bitki kokuyorsa ve hele ki güzel kokuyorsa alkol oranı fazladır. Bu bitkilerden yağlarının yanında çaylarını ve kremlerini de elde ediyoruz. Lavanta suyu oda spreyi olarak da kullanılıyor. Lavantanın kremleri ve kolonyası özellikle son günlerde popüler hale geldi. Diğer taraftan lavanta suyu çamaşır yıkamada da kullanılıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen susam ve çörek otunun da ciddi anlamda kullanımı artmış durumda. Son günlerde insanlar koronavirüsten korunmak için bu bitkileri daha çok kullanmaya başladı. Ancak bu, virüsün bu ürünlerle tedavi edilebileceği anlamına gelmiyor. Bu bitkilerin kolonyası ve yağları koruma amaçlı kullanılabilir."