METEOROLOJİK UYARI

SICAK HAVA DALGASI UYARISI



(BURDUR İLİNDE HAVA SICAKLIKLARININ HİSSEDİLİR DERECEDE YÜKSELMESİ

BEKLENİYOR)



Başlama Zamanı : 15.05.2020 09:00 TSİ Bitiş Zamanı : 19.05.2020 19:00 TSİ



15 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren, önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak İlimizde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir.



Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir.



Önümüzdeki 5 Gün Süresince İlimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklılar aşağıdaki belirtilmiştir.

Not: İlimiz için Mayıs Ayı Mevsim Normali Sıcaklığı 23,3 C° dir. Burdur'da Mayıs ayı içerisinde ölçülen en yüksek sıcaklık. 29 Mayıs 2019 da 34,6 C° olarak kayıt edilmiştir.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ