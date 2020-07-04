Cezaevinden izinli çıkan hükümlü karısını öldürüp kaçtı BURDUR - Burdur'un Çavdır ilçesinde açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü, karısını bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre, ilçe merkezinde Tarkan A. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Sevil A. arasında tartışma çıktı.